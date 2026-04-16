Gli Autogol in scena con “Calcio Spettacolo” al teatro Circus

Gli Autogol saranno di scena con “Calcio Spettacolo”, spettacolo tutto da ridere, al teatro Circus il prossimo 29 aprile alle 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085.9047726, www.besteventi.it. Ambientato in uno spogliatoio, Alessandro, Michele e Rollo propongono uno spettacolo in cui si alterneranno le loro gag più iconiche ai luoghi comuni che ogni ragazzo vive prima di una partita di calcetto con gli amici o prima del trendissimo paddle.

E poi le parodie, quelle più amate dal pubblico del web, senza dimenticare le imitazioni di giocatori e allenatori della Serie A. Un ritorno alle origini per Gli Autogol. I loro esordi sono stati proprio nel teatro dell’oratorio di San Genesio e Uniti, in provincia di Pavia, dove tutto è iniziato e dove tutto continuerà. Una passione nata prima dell’arrivo sui social e che non hanno mai dimenticato. “Calcio Spettacolo” è scritto da Gli Autogol con la collaborazione di Carlo Negri e prodotto da Ridens.