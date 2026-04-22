Applausi e solidarietà: "Nu seme nu" conquista il Flaiano di Pescara

Risate, emozioni e partecipazione: è questo il segno lasciato da “Nu Seme Nu”, lo spettacolo andato in scena ieri sera all’Auditorium Flaiano, capace di unire teatro dialettale e impegno sociale in un’unica, coinvolgente serata.

Protagonista sul palco la compagnia “Nulampedegiuvetù” della cooperativa sociale Il Germoglio, che ha conquistato il pubblico con ritmo, ironia e richiami alla tradizione locale, offrendo uno spettacolo autentico e coinvolgente.

Momento particolarmente significativo la partecipazione dei “Ragazzi de L’Assolo”, che hanno arricchito la serata con una presenza intensa e carica di valore umano, trasformando il teatro in uno spazio di inclusione e condivisione.

L’evento, organizzato a sostegno dell’Associazione Val Pescara – Protezione Civile odv, ha rappresentato molto più di uno spettacolo: un’occasione concreta per sostenere chi opera quotidianamente al servizio della comunità.

Grande la soddisfazione degli organizzatori.

“Serate come questa dimostrano che, quando si uniscono cultura e solidarietà, il risultato va oltre lo spettacolo. È un segnale importante per tutto il territorio e per il valore del volontariato”, ha dichiarato il presidente Antonio Romano.

Un risultato che conferma come iniziative di questo tipo possano lasciare un segno nel tessuto sociale, rafforzando il senso di comunità e partecipazione.

“Nu Seme Nu” non è stato solo teatro, ma un messaggio chiaro: insieme si può costruire qualcosa di significativo.”