"Un milione di granelli di sabbia" di Andrea Deaglio il 30 aprile a Pescara

#DOCudì2026 concorso di cinema documentario

#Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026

giovedì 30 aprile 2026 in concorso

UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA di Andrea Deaglio

su come si può affrontare un trauma in cui le vite vengono travolte dalla violenza o dalla guerra.

Trailer https://youtu.be/8mWkQY-_bvs



Cosa succede quando all’improvviso le nostre vite vengono travolte dalla violenza o dalla guerra? Come si può affrontare un trauma così grande da essere inimmaginabile? Come si può sopravvivere a un massacro compiuto dall’Isis? E a un terremoto in Cina? A un bombardamento in Ucraina? Come si può superare un trauma così grande da essere inimmaginabile?

E' la dottoressa Eva Pattis Zoja, psicoterapeuta che proprio con gli Yazidi metteva in pratica un approccio terapeutico innovativo, basato sulla sabbia, il silenzio e il gioco e soprattutto sulle immagini, perché la Sandwork Therapy è una sorta di cinema in miniatura. La sabbia si comporta come un apparecchio di ricezione molto sensibile, che registra il minimo movimento con precisione, come se milioni di granellini fossero pronti a “origliare”. Attraverso le mani e gli oggetti in miniatura si dà al nostro inconscio ferito la possibilità di creare un'immagine. Ed è proprio quella a dare accesso a quel luogo interiore dove risiede il nostro maledetto trauma".



Al termine della proiezione dibattito con il pubblico con la protagonista Eva Pattis Zojae e, in collegamento, con il regista Andrea Deaglio

Pagina web https://www.webacma.it/docudi2026-un-milione-di-granelli-di-sabbia/

evento Facebook https://fb.me/e/451Kvyxvo

PRENOTA il tuo ingresso gratuito su https://luma.com/docudi2026

Reel https://www.facebook.com/reel/2168171347302134

Il Concorso prosegue:

giovedì 07 maggio

OGNI PENSIERO VOLA di Alice Ambrogi.

Delicato tema della salute mentale nei giovani, sfidando pregiudizi sociali.

sabato 09 maggio

PREMIAZIONI - EVENTO SPECIALE

fuori concorso film ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo.

Attraverso le voci delle vittime, Anime Violate svela il crudele inganno delle truffe affettive: falsi amici, manipolazioni e perdite. Un viaggio straziante dalla distruzione alla rinascita.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

L’organizzazione è affidata, anche quest’anno all’A.C.M.A. - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel dicembre 2000. Costituita da volontari ha la finalità di promuovere la cultura cinematografica e multimediale attraverso la sua fruizione a vantaggio dei propri associati e dell'intera collettività. Si occupa di promuovere, organizzare e pianificare attività culturali in generale soprattutto attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, cineforum o singole proiezioni.

CHI SIAMO https://www.webacma.it/chi-siamo/



ACMA Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese

Via Firenze 99 - 65122 Pescara

Telefono: +39 085 4210031

email: info@webacma.it