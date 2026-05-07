RiderDays, presentata l'edizione 2026

Appuntamento dal 29 al 31 maggio prossimi al Porto turistico Marina di Pescara per l'edizione 2026 di RiderDays: tre giorni fra moto tour guidati nell’entroterra abruzzese, oltre al villaggio allestito al Marina di Pescara fra test ride, aree espositive, show, musica dal vivo e street food, esposizioni di moto storiche e spettacoli.

I tour toccano tutte le quattro province abruzzesi, in abbinamento a visite guidate e degustazioni di prodotti tipici: sono attività a numero chiuso, organizzate in collaborazione con i motoclub abruzzesi e la FMI Abruzzo. L'evento è stato presentato questa mattina in occasione di una conferenza stampa nella Sala Camplone Camera di Commercio Chieti - Pescara.



RiderDays è una manifestazione dedicata al mototurismo e alla cultura delle due ruote, che combina raduno, esperienza turistica e intrattenimento. Il Marina di Pescara si trasforma dunque in un vero e proprio “moto village” che accoglie appassionati del settore e curiosi. Inaugurazione il 29 maggio alle 18 con autorità e, a seguire, aperitivo, dj set e musica dal vivo. Media partner: Roadbook.



Evento organizzato da Terramatria in compartecipazione con Regione Abruzzo - Abruzzo turismo, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia. Event producer: Oiko. Con il patrocinio del Comune di Pescara. Partner: Marina di Pescara, Aci, FMI, Abruzzotravelling, LetsItaly. Main sponsor: Dunlop. Concessionarie partner: BMW AutoAbruzzo, Autoepi Honda per i test ride. Motoclub Partner: FMI Abruzzo (Federazione motociclistica italiana), Il Cupolino, Centaure on the road (sezione abruzzese del motoclub femminile nazionale), Abruzzo on the road, BMW Abruzzo, MC Polizia di Stato Pe, Spirito Motociclista, Baca-bikers against child abuse, La Mototerapia di Luca Nuzzo, Mr. Diavel, influencer motociclista.



Eventi nell’evento

Street food festival, Adunanza BMW Xr Owners, Aci Guido anch’io, Trofeo Turistico della regione, gestito da FMI. Legend Garage allestito nel Padiglione Daniele Becci, con esposizione di moto storiche e d'epoca, coordinato da FMI, corsi gratuiti di guida con FMI, gare di lentezza tra i moto club.



Gli interventi dalla conferenza stampa:

Pasquale Monea, segretario generale della Camera di commercio Chieti - Pescara:

“Il mototurismo rappresenta oggi una leva strategica per la nostra regione: un modo autentico, sostenibile e coinvolgente di scoprire paesaggi unici, borghi, tradizioni e sapori che rendono l’Abruzzo una destinazione straordinaria. RiderDays incarna perfettamente questo spirito, trasformando la passione per la moto in un’esperienza completa, capace di generare valore economico, culturale e sociale”.



Tosca Chersich, responsabile dell'Area promozione e sviluppo del territorio della Camera di commercio Chieti - Pescara:

“Crediamo nella proposta di puntare sul mototurismo per intercettare target importanti di mercato che possono portare vantaggi in termini di destagionalizzazione e valorizzazione delle aree interne. Parliamo di un settore alto spendente, che viaggia in gruppo, vive il territorio: non un turismo mordi e fuggi ma che ama vedere, visitare, conoscere e fare esperienze. Il nostro territorio può offrire tantissimo al mototurista. L’Abruzzo in questi tre anni di progetto che abbiamo sposato ha avuto progressi, è aumentato il numero dei turisti in generale ma anche il mondo del mototurismo. Sono aumentate le strutture rider friendly con servizi specifici per il mototurista: un segnale che si va nel senso della crescita di questo prodotto turistico. Sono aumentate le richieste di noleggio di moto a breve termine, con l’arrivo di mototuristi all'aeroporto d’Abruzzo. Dobbiamo far conoscere il grande potenziale del nostro territorio. In questo percorso si inseriscono anche i recenti e importanti successi internazionali ottenuti con la missione The Heart of Abruzzo, capitanata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, che ha portato la nostra identità e le nostre eccellenze fino a Tokyo e Hong Kong”.



Salvatore Florimbi, responsabile dell'Area Promozione Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia

"Abbiamo accettato di buon grado di aderire a questa iniziativa che vede come cuore pulsante il Marina di Pescara. Un evento di qualità, strumento e mezzo di trasmissione di una visibilità di un territorio particolarmente vocato per il mototurismo. Bisogna proseguire con il miglioramento dei servizi offerti ai mototuristi. Quest’anno, inoltre, abbiamo anche una tappa dei tour con partenza e arrivo a Teramo”.



Gianni Taucci, presidente del consiglio di amministrazione del Marina di Pescara:

“Si sceglie il Marina di Pescara come punto di accoglienza sul mare più bello di Pescara se non di tutto l'Abruzzo. Parliamo di un evento consolidato che si aggiunge ai tanti che si svolgono al Marina. E’ un piacere avere i RiderDays, si consolida un rapporto”.



Giancarlo Alfani, Oiko

“Ci sono ringraziamenti dovuti da fare, alle Camere di commercio che hanno dato la loro disponibilità già cinque anni fa e poi hanno creduto con la Regione in questo evento. Lavoriamo per fare di questo evento il punto di incontro del mototurismo in Abruzzo. Si ragiona tanto sullo spopolamento delle aree interne, che vivono il fine settimana e non solo grazie al mototurismo. Il mototurista ha un approccio che lo porta a sentire come dire l’odore del posto che attraversa. Registriamo inoltre una crescita costante di iscritti da fuori regione ai tour: il primo anno il 20 per cento arrivava da fuori, l’anno scorso il 40 per cento, quest’anno stando agli iscritti attuali siamo al 70 per cento da fuori, da Napoli, Roma, Marche, Puglia. Con i motoclub e i tour diamo la possibilità di scoprire in moto il territorio intorno al Porto turistico, intorno a Teramo, con una proposta completa insomma di tour che toccano tutte le quattro province”.



Fra gli altri, hanno partecipato alla conferenza stampa Piero Salvati, presidente FMI Abruzzo e Giampiero Sartorelli, presidente Aci Pescara. Fra le tante iniziative del RiderDays anche l'area Aci - Guido anch'io.

Gli itinerari: quest'anno sono 8 e coinvolgono le 4 province:

Sulle Orme dei Grandi (200 km)

Un itinerario che parte da Teramo e si addentra nel Parco Nazionale. Attraversando Montorio al Vomano e Arischia, i rider raggiungeranno L’Aquila, per poi salire verso Paganica e Assergi. Sono previste due soste di grande impatto emotivo: il memoriale dedicato a Marco Simoncelli a Fonte Cerreto e il Santuario di San Giovanni Paolo II (San Pietro della Ienca), prima del rientro a Teramo.



Gioielli d'Acqua d'Abruzzo (143 km)

Un omaggio all'entroterra e alla natura. Si parte da Pescara per arrivare al Lago di Penne (oasi naturale), attraversando borghi storici come Loreto Aprutino e Atri.



Oro d'Abruzzo: tra le strade dell'olio (90 km)

Un viaggio tra i sapori. Attraversa le dolci colline del pescarese e del teramano (come Città Sant'Angelo, "Città dell'Olio") per celebrare la nostra tradizione olivicola.



Tour dei Trabocchi (94 km)

Il fascino del nostro mare. Unisce la celebre Costa dei Trabocchi (San Vito, Fossacesia), l'Abbazia di San Giovanni in Venere e la tradizione vinicola con una tappa a Ortona.



Abruzzo Segreto: tra Borghi e sapori (130 km)

Per chi ama la storia e l'autenticità. Dalle pendici della Maiella a Guardiagrele, fino ad Altino (patria del peperone dolce Presidio Slow Food).



Tour dei Calanchi (110 km)

Tra formazioni geologiche mozzafiato e borghi antichi, con una sosta dedicata alle produzioni locali artigianali (come il Birrificio 93 a Montefino).



Motomangiando a Passo di Lumaca (120 km)

Focalizzato sulla degustazione nel borgo di Farindola (del pecorino) e visita ad Elice (in un'azienda agricola di allevamento di lumache e produzione prodotti cosmetici).



Memorie di Pietra (130 km)

Sulla storia montana di Roccacaramanico e la leggenda legata all'unica abitante citata nel museo etnografico, nel quale è prevista una visita.