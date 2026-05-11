Ragazze e ragazzi protagonisti nella XIX edizione di Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo 

Appuntamento a Pescara per l’edizione 2026 di Scienza under 18, la rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati alle studentesse, agli studenti e alla cittadinanza. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara, l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e dell’associazione “Donne e Scienza”. Tra i partner dell’evento figurano le principali istituzioni locali, l’Università, le associazioni e le scuole della regione e, da alcuni anni, l’associazione “Donne e Scienza”. L’obiettivo principale è di portare la scienza in piazza attraverso eventi altamente coinvolgenti. I progetti verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, performance, robotica.

Verrà dato ampio spazio alle tematiche inerenti la salute planetaria e alle tematiche di genere, mission sostanziali di Su18 Pescara. Maggio è anche il mese in cui si celebrano i risultati conseguiti dalle donne matematiche perché il 12 maggio è la data di nascita di Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere la Medaglia Fields. In occasione di questa ricorrenza, segnaliamo vari focus con lo scopo di promuovere la parità di genere nella scienza, nella ricerca e nell'innovazione e la carriera delle donne nel mondo accademico e nella ricerca.

1) Ampiamento del progetto “Pennelli per Scienziate” che, dopo il workshop-mostra su Eunice Foote Newton, tenutosi il 28 aprile presso la Fondazione La Rocca, ha coinvolto altre scuole che racconteranno la vita di Laura Conti che lottò per la salute pubblica dopo il disastro di Seveso e fu pioniera dell'ecologia in Italia; Jane Goodall, attivista per la protezione degli animali e l’ambiente.

2) Viaggio teatrale su scienza e dubbio. Il viaggio di Mach esplora il passaggio dal dubbio scientifico sulla materia (atomi) alla complessità dell'era digitale (reti neurali e IA) attraverso un dialogo aperto tra la conservazione del sapere antico e l'esplorazione di un futuro guidato dalla scienza con la partecipazione del robot umanoide NAO come co-protagonista e con la famosa matematica Ipazia che accompagna Mach nella patria di Democrito, Abdera.

“Le attività STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) saranno il cuore dell'evento, permettendo a visitatrici e visitatori di esplorare e scoprire la scienza in modo pratico e divertente - sottolinea la presidente dell’associazione “Scienza Under 18 Pescara per l’Abruzzo”, dice la professoressa Carla Antonioli - Sarà un'occasione per avvicinare alla scienza e mostrare come sia presente nella vita quotidiana. Con attività hands-on e dimostrazioni, visitatrici e visitatori saranno protagoniste/i attivi dell'evento. La manifestazione risulterà ricca e articolata e il pubblico ne sarà parte attiva: con il motto “vietato non toccare” saranno incoraggiati a sperimentare, toccare e interagire con le attività, rendendo l'apprendimento un'esperienza coinvolgente e memorabile”.