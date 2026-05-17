DOCudi2026 i vincitori della 13a edizione

Sabato si è svolta la serata conclusiva di DOCudì 2026 presso l'Auditorium Cerulli di Pescara in cui sono stati assegnati i premi della edizione 2026:

* Miglior Documentario a NYUMBA di Francesco del Grosso

* Miglior Documentario Sociale a UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA di Andrea Deaglio

YouTube VIDEO Premiazione Del Grosso https://youtu.be/QzVe2_X2rJM

E’ stato il pubblico in sala, come Giuria popolare, a determinare il vincitore del Premio Miglior documentario in concorso a #DOCudi2026 NYUMBA consegnato al regista Francesco Del Grosso dal presidente dell’associazione ACMA M. Chiara Manni

La sceneggiatura di Paola Bottero intreccia le storie dei cinque protagonisti che, partendo dalla spiaggia di Cutro, intreccia - tra il racconto corale del viaggio della speranza e quello individuale - che scava nelle vite precedenti in Gambia, Senegal, Sierra Leone e Somalia. La sand art, lasciando impronte indelebili, accompagna paure, dolori ed emozioni dei 5 protagonisti, che in Calabria sono sbarcati ed hanno deciso di restare. Perché hanno trovato Nyumba, casa. Narrano la quotidianità di affetti e di vita, fatta di accoglienza e di speranza. Dedicato agli oltre 30mila migranti risucchiati dal cimitero Mediterraneo.

INFO: schede, sinossi, bio, alla pagina https://www.webacma.it/docudi2026-nyumba/

YouTube VIDEOintervista al vincitore Del Grosso https://youtu.be/EcHdq52GSVE

L’associazione organizzatrice ACMA ha assegnato il Premio Miglior documentario sociale al documentario che si è distinto per la tematica sociale più interessante in concorso a #DOCudi2026. Vincitore il regista Andrea Deaglio per UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA

Il titolo del film Un milione di granelli di sabbia come quelli contenuti nello scatolone che Eva Pattis Zoja ha nel suo studio di psicoanalista junghiana a Milano. I suoi pazienti traumatizzati, sopravvissuti a genocidi, calamità naturali o alla guerra in Ucraina, hanno perso la capacità di raccontare i loro vissuti con le parole, ma possono farlo attraverso l'uso della sabbia e di piccoli oggetti che portano a galla emozioni congelate dal dolore. Un primo passo verso la guarigione. Un film documentario sul trauma, sulla terapia della sabbia (sandwork therapy), sul potere delle immagini.

INFO: schede, sinossi, bio, alla pagina https://www.webacma.it/docudi2026-un-milione-di-granelli-di-sabbia/

YouTube VIDEOintervento di Andrea Deaglio sul film https://youtu.be/qnd7R_06Rcs

Il regista Andrea Deaglio ha inviato agli organizzatori un messaggio: “Siamo davvero molto entusiasti di aver vinto il premio miglior documentario sociale, a Docudì. È molto importante che ci siano ancora occasioni come questa in Italia, magari lontane dai soliti circuiti noti, per fare circolare il cinema del reale.

Il premio appartiene innanzitutto ai personaggi e alle persone del team che hanno lavorato per rendere possibile questo film. Non é stato facile pensarlo e realizzarlo perché non é facile far uscire e condividere certe storie che appartengono ai nostri mondi interiori, e riguardano la parte di noi più intima e fragile.

Per questo ringraziamo Docudi per averci dato questa occasione e il premio ha per noi davvero un valore speciale! Grazie!”

Durante la serata finale, presentata da Valentina Cirone, l’associazione ACMA ha voluto ringraziare i Media partner per il loro prezioso contributo: Cinemaitaliano.info, Radio ISAV e “L’esclusivo”, laboratorio artigianale, che ha gentilmente realizzato e offerto i premi.

Dopo la premiazione, l’EVENTO SPECIALE: in ANTEPRIMA REGIONALE ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo con la presenza del regista

Donne e uomini, sedotti da profili falsi e promesse d’amore, restano intrappolati in una rete invisibile di manipolazioni psicologiche, isolamento e rovina economica. Non si tratta solo di raggiri finanziari, ma di ferite profonde che toccano la dignità, la fiducia, l’essenza stessa del legame umano.

“Anime Violate” racconta, con delicatezza e onestà, le storie vere di chi è stato sedotto e abbandonato da amori mai esistiti, da illusioni costruite con precisione da organizzazioni criminali che sanno colpire nel punto più vulnerabile. YouTube VIDEOintervento di Matteo Balsamo sul film https://youtu.be/JIWLqYeJz9o



L’associazione ACMA ha, come sempre, voluto offrire agli spettatori appuntamenti cinematografici di valore artistico e culturale oltre a voler creare uno spazio privilegiato, un luogo in cui si vedono film ma si discute anche sul presente a proposito del futuro attraverso diverse chiavi di lettura del mondo odierno nel suo continuo mutare, sempre con la speranza di essere riusciti, anche questa volta nel nostro proposito.

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