"MumArt XI" al Museo Michetti con l'omaggio a Francesco Paolo Tosti

Mancano pochi giorni all’inaugurazione dell’XI edizione di MumArt, quest’anno intitolata “Omaggio a Francesco Paolo Tosti a 110 anni dalla morte”. Un’edizione particolarmente ricca, che porterà al Museo Michetti ben 80 artisti, 2 ospiti speciali e 140 opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia, arte digitale e installazioni, per un percorso immersivo che attraversa linguaggi e generazioni.

Un’intera sezione sarà dedicata al Maestro ortonese Francesco Paolo Tosti, figura centrale della cultura abruzzese e internazionale, amico fraterno di Francesco Paolo Michetti e cofondatore del Cenacolo Michettiano. In mostra ritratti, fotografie, spartiti e materiali documentali che ne raccontano la vita e l’eredità artistica.

La giornata inaugurale di sabato 6 giugno si aprirà alle 16:30 con l’esibizione del Coro Folkloristico Abruzzese “Francesco Paolo Tosti”, seguita alle 17:30 dalla presentazione ufficiale della mostra. Saranno presenti la sindaca Luisa Ebe Russo, l’assessora alla Cultura Cristina Rapino, la dott.ssa Maria Cristina Ricciardi, il curatore Sandro Lucio Giardinelli, il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo Nicola Mattoscio, il sindaco di Ortona Angelo Di Nardo e il direttore dell’Istituto Nazionale Tostiano Giuseppe Piccinino.

L’edizione 2026 di MumArt gode dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, del contributo della Fondazione Pescarabruzzo e del patrocinio del Comune di Francavilla al Mare, del Comune di Ortona e della Pro Loco.

Durante l’inaugurazione sarà presentato anche il nuovo libro di Sandro Lucio Giardinelli, “Francesco Paolo Michetti – Il Genio senza tempo”.

«MumArt è capace di unire linguaggi artistici diversi e generazioni differenti in un dialogo aperto e inclusivo – ha dichiarato la sindaca Luisa Russo –. Questa undicesima edizione assume un valore ancora più importante perché rende omaggio a Francesco Paolo Tosti, figura di straordinario rilievo nella storia culturale abruzzese e internazionale. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative che valorizzano il Museo Michetti e rafforzano l’identità culturale della città».

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Cristina Rapino, che sottolinea come MumArt si confermi «un appuntamento atteso e partecipato, capace di offrire al pubblico un percorso ricco di emozioni e contenuti. L’omaggio a Tosti rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire una personalità che ha contribuito in modo determinante alla crescita culturale del territorio».

Il curatore Sandro Lucio Giardinelli evidenzia la crescita costante della manifestazione: «Sono 80 gli artisti selezionati e 140 le opere provenienti da tutta Italia, dalla Russia, dall’Ucraina e dal Nord Africa. Tutte saranno raccolte in un catalogo dedicato, con in copertina La domenica delle Palme del Maestro Michetti. MumArt, a differenza di molte collettive e premi d’arte che negli anni si sono ridimensionati, continua a crescere in maniera esponenziale. Memento audere semper!».

L’appuntamento è dunque per sabato 6 giugno, dalle 16:30, al Museo Michetti di Francavilla al Mare. Ingresso libero