Lâ€™estate pescarese inizia a entrare a pieno regime: i prossimi appuntamenti della movida

Lâ€™estate pescarese inizia a entrare a pieno regime con i suoi appuntamenti. GiovedÃ¬ sera inaugurazione ufficiale del GiovedÃ¬ Karma Beach Rituale lo storico locale di Francavilla Foro che questâ€™anno si trasferisce presso lo stabilimento San Marco. Per la prima serata che parte dalle 8 a cena fino a notte fonda ci sarÃ in consolle AnanÃ¨ la madrina della musica Afro House e moglie di Luie Vega. Ad affiancarla in consolle Christian Mantini, Danilo Tocco e Arnaldo.

Sempre al San Marco venerdÃ¬ sera invece diventa House con lo special Guest Cirillo, Sabato sera il locale si trasforma con la sua musica latino americana, e domenica per concludere la settimana Kalima Young la serata dedicata ai piÃ¹ giovani. Sempre in riviera Pepito beach parte dal giovedÃ¬ con Canzoni Stonate la cena sotto le stelle con il Karaoke dal vivo che vede una giuria tutta particolare con Luca Teseo, Alessio Rulli e Biscotto. VenerdÃ¬ torna Abbronzatissima lâ€™appuntamento storico del venerdÃ¬ notte della riviera pescarese, questa settimana live a cena E.R. Live Band, a seguire in consolle Andreino e la voce di Luca Teseo. Sabato il locale diventa Reggaeton con la notte UNICA, mentre domenica pomeriggio in spiaggia con Pepito Summer live che questa settimana ospita gli Studio 54.

Domenica di divertimento per lo stabilimento Hawaii che propone musica pomeridiana con la musica di Mirko Alfonso. Grande attesa invece per lâ€™appuntamento del 19 giugno che vedono lâ€™inaugurazioni estiva della Corte che propone il live degli Exentia e la cena spettacolo con Claudio Corna e Lucas con il sax di Mattew Fox durante la cena sotto le stella nella splendida location di spoltore, mentre a seguire la musica di Alessandro Marini e Luca di Carlo fino a notte fonda.

Sempre il 19 giugno a Francavilla al mare inaugura Vittoria Beach che con la sua splendida location in riva al mare parte con lâ€™ormai consolidato primo appuntamento estivo White Party. Sabato 13 il Traghetto che per lâ€™occasione diventa Breathe Pescara propone il Saturday Party dalle ore 23:30, con due ambienti musicali che faranno divertire i presenti fino allâ€™alba. Weekend di divertimento anche per il Sal8 a Spoltore che ogni sera nell'elegante location propone musica Jazz, blues di qualitÃ sempre con artisti nuovi e professionali che rendono speciale la serata da passare nel locale.