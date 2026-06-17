Una presenza che trasforma. San Francesco e i suoi figli in Abruzzo e Molise

A ottocento anni esatti dalla morte di San Francesco d'Assisi, il Convento di Santa Maria della PietÃ , splendido complesso francescano del XVI secolo situato a Ripa Teatina, ospita una giornata celebrativa dedicata all'ereditÃ eterna del Poverello d'Assisi.

Il 21 giugno, dalle ore 18:00, il convento aprirÃ le sue porte per un'esperienza unica che unisce spiritualitÃ , storia, musica e bellezza, in omaggio a colui che ha cambiato per sempre il volto della fede, dell'arte e del rapporto tra l'uomo e il creato.

IL PROGRAMMA

Ore 18:00 â€“ Visita esclusiva al Convento di Santa Maria della PietÃ , con anteprima della rievocazione storica "Quella notte al convento". Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera francescana e scoprire i segreti di un luogo che custodisce gelosamente l'ereditÃ del Santo in Abruzzo.

Ore 19:00 â€“ Concerto di Massimo Donno, "La spada e l'incanto". L' artista interpreterÃ in chiave musicale la spiritualitÃ e la poesia di Francesco, in un dialogo suggestivo tra suoni, silenzio e contemplazione. https://www.massimodonno.it/biografia.html

L'evento Ã¨ aperto a tutti, appassionati d'arte, famiglie e visitatori che desiderano vivere un pomeriggio di memoria, bellezza e fraternitÃ . L'ingresso Ã¨ libero fino a esaurimento posti.

CONTRIBUTO VOLONTARIO MINIMO : Iscritti FAI: a partire da 5 â‚¬. Non iscritti FAI: a partire da 10 â‚¬. PossibilitÃ di iscriversi al FAI direttamente in loco. "A distanza di otto secoli, la presenza di San Francesco Ã¨ piÃ¹ viva che mai. Abbiamo voluto offrire un'esperienza che ne racconti la modernitÃ e la profonditÃ , partendo proprio da questo convento abruzzese, gioiello della tradizione francescana", dichiarano gli organizzatori.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate per la visita esclusiva)