Allo scrittore e giornalista abruzzese

Beniamino Cardines

il “PREMIO UMANITÀ 2026”

per l’instancabile impegno a fare della cultura un impegno civile

“A Beniamino Cardines, per il suo instancabile impegno nella promozione dell’inclusione sociale, della dignità della persona e dei diritti umani. Attraverso la cultura, l’ascolto e l’azione concreta, ha saputo trasformare valori universali in opportunità di crescita, dialogo e partecipazione, offrendo un prezioso contributo alla costruzione di una società più equa, accogliente e solidale. Con profonda stima e gratitudine per l’esempio umano e civile che continua a rappresentare.”

Sabato 20 giugno 2026, nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi si è svolta la cerimonia di premiazione della VI Edizione del Concorso Letterario Nazionale "Il Silenzio Uccide"nato da un'idea della presidente e scrittrice Andreina Moretti, promosso dall'Associazione Il Guscio Aps da anni impegnata nella sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, discriminazione e silenzio sociale.

Il prestigioso “Premio Umanità 2026” è stato assegnato a Beniamino Cardines, scrittore e giornalista abruzzese, ideatore e promotore di festival, progetti culturali, rassegne e performance, e direttore della rivista letteraria SU/Sintassi Urbane.

L’evento patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Roseto degli Abruzzi, è stato presentato da Maria Rita Piersanti davanti a una platea gremita e attenta, un appuntamento che rappresenta ormai un importante momento di riflessione, cultura e condivisione.

Andreina Moretti, presidente dell’Associazione: “Beniamino Cardines è un faro di cultura e umanità per tutti noi, instancabile professionista e promotore del talento soprattutto al femminile. La sesta edizione de Il Silenzio Uccide conferma ancora una volta come la cultura, la scrittura e la poesia possano diventare strumenti di denuncia, consapevolezza e rinascita. Un progetto che negli anni ha raccolto centinaia di testimonianze e che continua a trasformare il silenzio in parole, le parole in coraggio e il coraggio in cambiamento.”

Beniamino Cardines, scrittore e giornalista: “Ringrazio profondamente Andreina Moretti e tutto il team dell’Associazione Il Guscio. Ci metto il cuore, ci metto ogni giorno tutto l’amore possibile, e l’impegno, l’esperienza. È l’unico modo che conosco per sentirmi vivo, cittadino vivo. Per me, ascoltare, progettare, valorizzare, promuovere, condividere sono come una piccola grande missione della vita, vita quotidiana. Forse appartengono alla mia prima formazione a Ginevra in Svizzera, o all’esperienza di emigrazione e poi ritorno alle origini che la mia famiglia ha vissuto fin dagli Anni ’60. Mi porto nel cuore e nella mente il continuo bisogno di scoprire, di generare, di dialogare con tutti. Lavoro con le nuove generazioni, e poi con gli adulti o con gli anziani, per me, è sempre una festa, una grande festa della cultura e della vita.”