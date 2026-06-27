Premio “Donne d’Abruzzo”, prorogato al 15 settembre il termine per le candidature

Si amplia la finestra per presentare le candidature al Premio “Donne d’Abruzzo”, l’iniziativa voluta dall’assessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, per valorizzare il contributo delle donne che, attraverso il loro lavoro e il loro impegno, stanno contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Per favorire una più ampia partecipazione e consentire a tutte le realtà interessate di proporre candidature meritevoli, la Regione ha disposto la riapertura dei termini, fissando la nuova data di scadenza al: 15 settembre 2026.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: dph012@pec.regione.abruzzo.it, utilizzando il modello di istanza previsto dall’Avviso.

Il Premio sarà assegnato nell’ambito di un evento, previsto per il prossimo autunno, dedicato a donne, lavoro e welfare: un appuntamento pensato per dare voce alle protagoniste del cambiamento e per raccontare, attraverso le loro storie, la forza e la pluralità dell’Abruzzo contemporaneo.