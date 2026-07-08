Genitorialità, incontro gratuito al Parco d'Avalos

Uno spazio di ascolto, confronto e condivisione dedicato ai genitori, un’occasione in cui mamme e papà possono raccontarsi, esprimere dubbi, confrontarsi sulle sfide quotidiane della crescita dei figli e trovare sostegno reciproco. L’attività gratuita denominata “Caffè pedagogico” è promossa dalla cooperativa “Orizzonte Altri colori” nell’ambito del progetto “R.A.P.P.e R.” (Riallacciare abilità, potenzialità, possibilità e responsabilità) i cui beneficiari sono minori da 0 a 17 anni, residenti negli Ecad 15 Pescara ed Ecad 16 Spoltore (composto dai Comuni di Brittoli, Cappelle Sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano e Spoltore), e le loro famiglie.

Il progetto, realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea - PR FSE+

ABRUZZO 2021-2027 - Obiettivo di Policy 4 -Un’Europa Più Sociale Priorità III Azione 1.4 Povertà Educativa Minori, ha la finalità di garantire pari opportunità di crescita ai bambini, le bambine e gli adolescenti attraverso l’organizzazione di attività culturali, artistiche e sportive e di interventi di

supporto alla genitorialità, la messa a disposizione di spazi adeguati per il confronto e la

socializzazione, e la realizzazione del Servizio di psicologia scolastica.

I “Caffè pedagogici” si tengono una volta al mese, per la durata di due ore, in via Tavo 248 o in altra sede, e sono aperti a tutti i genitori che hanno bambini e bambine nella fascia d’età 5-10 anni. (per partecipare chiamare il numero 3889859479). Il tema del prossimo incontro, che si terrà l’11 luglio al Parco D’Avalos (ingresso di fronte Tribuna Adriatica), dalle ore 9.30 alle 11.30, sarà “Un fiore per regalo”: attraverso un’attività creativa, genitori e figli avranno l’opportunità di vivere un’esperienza significativa, valorizzando il riconoscimento reciproco e le risorse di ciascuno

“In un contesto sociale sempre più complesso e in continua evoluzione, il ruolo educativo dei genitori richiede molta attenzione e consapevolezza– spiega Claudia Vitelli della cooperativa Orizzonte Altri colori – È uno dei compiti più importanti e sono tanti gli interrogativi, le difficoltà e i momenti di incertezza che si affrontano. Per questo motivo è fondamentale poter contare su occasioni di dialogo e supporto che aiutino a rafforzare le competenze genitoriali, favorendo il benessere dell'intero nucleo familiare. L’attività del ‘Caffè pedagogico’ mira a contrastare la solitudine che spesso avvertono i genitori quando si sentono inadeguati, favorisce l’ascolto e la condivisione delle esperienze, fa riflettere sui bisogni dei figli, sulle dinamiche familiari e sulle strategie educative più efficaci. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una genitorialità più serena, consapevole e partecipata”.

Il progetto “R.A.P.P.e R.” punta a ridurre le disuguaglianze e la povertà educativa agendo sull’apprendimento di competenze trasversali, cognitive, relazionali ed emotive dei minori, sul coinvolgimento delle famiglie nel percorso di crescita dei figli e sull’ambiente per garantire contesti di pari opportunità.