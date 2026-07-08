Arte, cultura, professioni e diritti umani si incontrano per valorizzare la persona

Nel cuore pulsante di Pescara, sotto i portici di Piazza Salotto, presso il suggestivo Bar-Ber Caffè di Via Carducci, prende forma un’iniziativa di alto valore culturale, umano, professionale e sociale: “Benessere Emotivo – La psicopedagogia incontra la cultura per valorizzare la persona”, in programma il 13 luglio alle ore 18.30.

L’evento nasce da un’idea della Dott.ssa Assunta Di Basilico, pedagogista, psicologa, professionista dell’ambito sociale, educativo e culturale, pluriartista di ampia esperienza, con un percorso che ha attraversato anche il panorama artistico e televisivo nazionale, avendo lavorato in RAI. La sua visione integra pedagogia, psicologia, arte, cultura, scienza, parola e relazione, ponendo al centro il benessere globale della persona, la prevenzione del disagio, l’educazione emotiva e la restituzione di dignità al sentire umano.

L’iniziativa si realizza in collaborazione con Rosanna Paolini, fondatrice e guida dell’Accademia Formativa Excelsior, realtà professionale dedicata alla formazione nel settore dell’acconciatura e dell’estetica. In questo contesto, la cura dell’immagine non viene intesa come apparenza, ma come linguaggio identitario, educazione alla bellezza, consapevolezza di sé e valorizzazione della persona nella sua dimensione relazionale, emotiva e sociale.

A dare colore, accoglienza e vita allo spazio del Bar-Ber Caffè saranno Nunzio e Paco, professionisti dell’ospitalità e della caffetteria, che con la loro presenza, il loro lavoro e la loro cura quotidiana renderanno l’evento ancora più caldo, conviviale e partecipato. Il loro contributo rappresenta quella dimensione concreta dell’incontro umano in cui il servizio diventa relazione, l’accoglienza diventa esperienza e il luogo pubblico si trasforma in spazio di comunità.

La serata vedrà la partecipazione di poeti e scrittori che offriranno al pubblico parole, emozioni, letture e riflessioni: Annalisa Potenza, Giulia Madonna, Mara Motta, Raffaele Rubino e Luciano Berardi. Attraverso la poesia e la narrazione, gli autori daranno espressione alle emozioni, trasformando l’esperienza interiore in linguaggio, memoria, immagine, pensiero e condivisione.

L’Associazione Essere Oltre, presieduta dalla Dott.ssa Assunta Di Basilico, promuove da anni iniziative dedicate al benessere pedagogico, psicologico, emotivo, culturale e sociale della persona. La sua azione nasce dalla convinzione che ogni essere umano debba essere riconosciuto nella propria unicità, ascoltato nella propria storia e valorizzato nelle proprie risorse, attraverso percorsi capaci di integrare competenze professionali, linguaggi artistici e relazioni autentiche.

In tale prospettiva, la parola non è soltanto strumento comunicativo, ma diventa mezzo educativo, culturale e sociale per promuovere il senso profondo dei diritti umani, della dignità, dell’ascolto, dell’inclusione, della responsabilità e del rispetto della persona. La Dott.ssa Assunta Di Basilico porta avanti questo impegno anche come socio del CD e membro attivo dell’Associazione Quei Bravi Ragazzi Family, diretta da Nadia Di Rocco, realtà sensibile ai temi della solidarietà, della tutela della persona, della promozione del valore umano e della cultura dei diritti.

L’impegno si rafforza, inoltre, attraverso la collaborazione attiva della Dott.ssa Di Basilico come membro nazionale dell’APEI – Associazione Educatori Pedagogisti Italiani, valorizzando una visione della pedagogia del benessere intesa come scienza della relazione, della prevenzione, dell’educazione emotiva e della crescita integrale della persona nei contesti scolastici, familiari, sociali, culturali e comunitari.

Eventi itineranti come “Benessere Emotivo” rappresentano un modello innovativo di promozione culturale e sociale: la persona viene posta al centro, non soltanto come destinataria di un’esperienza, ma come soggetto attivo di emozioni, pensieri, vissuti, narrazioni e relazioni. La cultura diventa così strumento di prevenzione, l’arte diventa canale espressivo, la parola diventa cura simbolica e la psicopedagogia diventa spazio di lettura, comprensione e valorizzazione del mondo emotivo.

L’incontro tra professioni, arte e cultura genera una preziosa sinergia relazionale: un movimento di ascolto, risonanza emotiva e scambio umano che richiama, in senso simbolico e psicopedagogico, il valore del transfert e del controtransfert come dinamiche di relazione, empatia, riconoscimento e reciprocità. In questa cornice, il pubblico non resta semplice spettatore, ma entra in un processo vivo di partecipazione, emozione e restituzione.

L’obiettivo è restituire alla comunità ciò che oggi appare sempre più fragile e necessario: il grande valore umano. In un tempo spesso segnato da distanza, fretta, individualismo e superficialità, iniziative come questa ricordano che la bellezza, la parola, l’arte, la cura, la cultura e la relazione possono ancora generare benessere, appartenenza, consapevolezza e speranza.

“Benessere Emotivo” non è soltanto un evento culturale, ma un’esperienza di comunità: un luogo simbolico in cui la psicopedagogia incontra la poesia, la formazione incontra l’arte, la professionalità incontra l’accoglienza, i diritti umani incontrano la parola, e ogni persona può ritrovare uno spazio di ascolto, emozione, dignità e valore.