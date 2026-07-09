Ruote nella Storia, domenica 12 luglio “Tra pietre di fede e di guardia”

Domenica 12 luglio l’evento Ruote nella Storia, organizzato dall’Automobile Club Pescara, Ente presieduto da Giampiero Sartorelli e coadiuvato dalla direttrice Barbara Falcinelli, animerà le strade da San Clemente a Casauria, passando per San Tommaso, fino al Castello di Salle con una passeggiata di autentici gioielli su quattro ruote. Un corteo non solo di auto, ma anche moto che quest'anno l’Automobile Club Pescara farà sfilare "Tra pietre di fede e di guardia".

Un titolo sintomatico che racchiude luoghi storici religiosi come l’Abbazia di San Clemente a Casauria, inserita dal Ministero della Cultura tra i più bei musei italiani, e la Chiesa di S. Tommaso. Il momento di convivialità sarà all’interno del Castello di Salle, situato nell'antico borgo di Salle Vecchia (PE) e immerso nella Riserva della Valle dell'Orta, ha origini antecedenti all'anno Mille. Nato come fortificazione longobarda e feudo dell'Abbazia di San Clemente a Casauria, è citato nel Chronicon Casauriense ed è stato dimora della famiglia Di Genova per oltre 700 anni.

Una domenica di festa da trascorrere con tutti gli appassionati di motorismo storico. Ecco solo alcune delle protagoniste della giornata: Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este del 1950, Citroen ID 1962, Innocenti Mini Cooper 1973, Lancia Flavia Coupé 1963, Porsche 550 1961, Alfa Romeo Giulia Spider 1962, Triumph Roadster 1948, Aston Martin DB2 Vantage 1953, Lancia Delta 1992, Lancia Delta HF integrale 1987. Ci saranno le vetture iconiche italiane che hanno fatto la storia del rally internazionale. Non mancherà inoltre un’auto d’epoca delle nostre forze dell’ordine: una Alfa Romeo Giulia della Polizia di Stato del 1972. Tra le moto storiche, da segnalare la presenza di una BM-125 1960 e una VESPA Piaggio del 1969.

La manifestazione - nata dall’idea di ACI Storico e di Automobile Club d’Italia - si caratterizza come un’occasione unica per cultori e possessori di auto d’epoca di vivere una giornata all’insegna della passione, del divertimento e della scoperta di territori ricchi di storia e cultura. Il programma prevede il ritrovo, la percorrenza, e il rientro per il pranzo conviviale e la chiusura dell’evento. Ritrovo a Torre de’ Passeri.