Il GAL Pesca Abruzzo a 'Mediterranea' con il cooking show dello stellato Nicola Fossaceca

Il viaggio di “Blu come l’Abruzzo”, la strategia del GAL Pesca Abruzzo finanziata dal FEAMPA 2021-2027 (Azione 3. A della Strategia di Sviluppo Locale) per la valorizzazione della filiera ittica regionale, fa tappa in uno dei contesti più prestigiosi del litorale adriatico.

Domenica 12 luglio, a partire dalle ore 20:30, il porto turistico Marina di Pescara ospiterà un evento d’eccezione nell’ambito della storica Mostra Mediterranea promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara: il cooking show d'autore firmato dallo chef stellato Nicola Fossaceca, del ristorante Al Metrò di San Salvo Marina.

Sotto i riflettori dell'area eventi di Mediterranea, lo chef Fossaceca guiderà il pubblico in un doppio percorso alla scoperta delle eccellenze ittiche locali. Presenterà infatti due piatti d'autore che coniugano eleganza e contemporaneità: la seppiolina arrosto con rucola e gli spaghettini al granchietto. Due preparazioni ideate per esaltare la delicatezza e la freschezza delle materie prime dell'Adriatico, valorizzando al tempo stesso la grande tradizione gastronomica abruzzese attraverso accostamenti ricercati e moderni.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti clou del cartellone di eventi estivi promossi dal GAL Pesca Abruzzo per far dialogare turismo, sostenibilità, economia del territorio e benessere a tavola. Proprio in questi giorni, infatti, la rassegna diffusa del “Festival del Pescato Locale” entra nel vivo del suo secondo weekend con i ristoranti della Costa dei Trabocchi, del litorale del Pescarese e del Teramano pronti a offrire menù dedicati e percorsi pensati per promuovere la cultura e il valore del prodotto ittico del nostro mare.

Oltre al cooking show della domenica, la presenza del GAL Pesca Abruzzo all'interno del Marina di Pescara si estenderà per l'intera durata di Mediterranea: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, dalle 19:00 alle 00:30 uno stand istituzionale dedicato al progetto “Blu come l’Abruzzo” accoglierà cittadini, turisti e appassionati, in uno spazio aperto concepito come un vero e proprio punto d'incontro in cui trovare materiale informativo e scoprire curiosità sulle specie ittiche dell'Adriatico, dettagli sulla stagionalità del pescato locale e sulle future linee d'azione del progetto, tra cui il prossimo marchio di certificazione di qualità e le campagne educative pronte a partire nei prossimi mesi.