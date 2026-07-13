Off Ortona Film Festival ospita l'Open Day RB Casting allo Zambra

L'Open Day Day RB Casting che si terrÃ martedÃ¬ 21 luglio 2026 alle ore 16.00, presso il Cinema Auditorium Zambra, in via Don Bosco 2, Ortona Ã¨ l'unica opportunitÃ abruzzese ed offerta da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio; l'Open Day propone una giornata di approfondimento dedicata al mestiere dell'interprete e al dialogo con i professionisti dell'industria cinematografica, favorendo un incontro e un confronto aperti, strutturati e costruttivi. L' iniziativa aprirÃ l'OFF â€“ Ortona Film Festival, diretto proprio da Scognamiglio e Sorino.

In collaborazione con ASA, AUSSI, IC ITALIA, INTIMITALIA, LARA, UICD e UNITA nasce da un appello promosso da un collettivo indipendente di artisti, accolto da RB Casting e sostenuto dalle principali associazioni di settore.

L'obiettivo Ã¨ creare uno spazio aperto, concreto e ricorrente di scambio tra attrici, attori e figure chiave del settore, offrendo l'opportunitÃ di affrontare i temi centrali della professione, condividere esperienze e porre domande sui percorsi, le criticitÃ e le prospettive del lavoro artistico contemporaneo.

Nel corso dell'incontro interverranno agenti, casting director, interpreti, intimacy coordinator e professionisti dell'ufficio stampa, chiamati a offrire punti di vista differenti e complementari su una professione in costante evoluzione.

L'evento Ã¨ aperto a tutti ed Ã¨ rivolto in particolare ad attrici, attori professionisti e nuove proposte.

L'ingresso sarÃ gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Uno degli elementi centrali della giornata sarÃ il coinvolgimento diretto del pubblico: nei giorni precedenti all'evento sarÃ infatti possibile inviare domande ai professionisti presenti attraverso un apposito form, anche in forma anonima o tramite nickname, a tutela della privacy. I quesiti selezionati dalla redazione saranno al centro del confronto in sala, che proseguirÃ con un momento di dialogo aperto al pubblico e con domande dal vivo.

Per inviare le domande: https://forms.gle/dM5nvCpFSDQS8krAA.

L'evento gode del patrocinio di Abruzzo Film Commission.