Manuela Di Dalmazi presenta “Oltre noi” alla Fondazione La Rocca

Esiste un amore capace di attraversare il tempo? È la domanda da cui nasce “Oltre Noi” (Drakon Edizioni), la nuova silloge di poesia contemporanea della poetessa e scrittrice pescarese Manuela Di Dalmazi, disponibile in libreria. Attraverso un percorso che unisce carne, cuore e spirito, “Oltre Noi” racconta l'amore nelle sue forme più profonde, interrogandosi sul segreto di un sentimento capace di attraversare il tempo. Un'opera che coniuga profondità emotiva e ricerca poetica, invitando il lettore a riscoprire il valore dei legami autentici.

La presentazione ufficiale del libro si terrà lunedì 20 luglio alle ore 17:30, nella Fondazione La Rocca, in via Raffaele Paolucci 71, con la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama culturale e letterario abruzzese, insieme a rappresentanti delle istituzioni cittadine. Presenta Beniamino Cardines. Modera Maria Gabriella Ciaffarini. Intervengono Nicolina Galassi, Annalisa Potenza, Francesco Di Rocco e Mara Motta. La serata sarà arricchita da una performance dell'OPI – Orchestra Poetica Italiana, con la performer Simona Novacco, dalle letture di Rosamaria Binni e Sandra De Felice e dalla partecipazione del tenore Andrea Di Berardino.

Porteranno il saluto istituzionale l'assessore alla cultura Maria Rita Carota, il sindaco Carlo Masci e Luisa Di Nicola, presidente dell'associazione L'Abbraccio dei Prematuri Odv. Autrice di raccolte poetiche premiate in Italia e all'estero, Manuela Di Dalmazi è attualmente candidata al Global Audio & Film Poetry Award 2026 con la poesia Le madri che aspettano. L'ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare. In un tempo di legami fragili, "Oltre Noi" racconta la forza di un amore che attraversa il tempo.