Storie di lavoro al centro del nuovo concorso SuperAbile Inail 'Ascolta la mia voce'

Ci sono esperienze che cambiano il modo in cui guardiamo il lavoro. Ci sono storie che spesso restano invisibili, ma che meritano di essere conosciute. 'Ascolta la mia voce' Ã¨ un podcast corale che nasce con l'obiettivo di raccogliere racconti autentici sul rapporto tra disabilitÃ e lavoro, dando spazio a voci dirette, senza filtri, capaci di restituire la complessitÃ delle esperienze vissute. Non si tratta di interviste tradizionali, ma di brevi audioracconti: storie vere, intime, a volte difficili, altre volte sorprendenti, che parlano di scelte, ostacoli, possibilitÃ e cambiamenti.

Hai trovato il lavoro dei tuoi sogni? Oppure ne hai scoperto uno per caso, lungo il percorso? Sei riuscito a riprendere il tuo lavoro oppure hai incontrato porte chiuse? La tua disabilitÃ Ã¨ stata un ostacolo, una sfida o, in alcuni momenti, anche una risorsa? Cerchiamo racconti che sappiano dare voce a tutto questo: un colloquio che non dimenticherai, nel bene o nel male; una difficoltÃ concreta affrontata durante una selezione o nella vita lavorativa; un pregiudizio incontrato e, magari, superato; il rapporto con i colleghi, tra inclusione, distanza o scoperta reciproca; una conquista, piccola o grande, che ha segnato il tuo percorso.

L'obiettivo Ã¨ raccogliere storie capaci di far emergere non solo le difficoltÃ , ma anche le trasformazioni, le scoperte e le possibilitÃ inattese. Racconti che sappiano far riflettere, emozionare e, perchÃ© no, anche sorridere.

La partecipazione prevede l'invio di un audioracconto della durata massima di 3 minuti. Ogni contributo dovrÃ essere originale e potrÃ essere basato su esperienze personali, vissute direttamente o osservate da vicino. Agli audio dovranno essere accompagnati da poche righe che raccontino come Ã¨ nata l'idea, insieme a brevi cenni biografici dell'autore o dell'autrice.

La partecipazione Ã¨ possibile a partire dalle ore 10 del 20 luglio 2026 e fino alle ore 12 del 21 settembre 2026. Scaduti i termini per l'invio dei podcast, seguirÃ una prima valutazione circa l'ammissibilitÃ delle domande e una successiva valutazione da parte della Giuria di qualitÃ che si riunirÃ per scegliere i racconti piÃ¹ belli e rappresentativi tra quelli ricevuti, che saranno poi premiati. Una selezione dei podcast ammessi al contest troverÃ spazio sul portale di SuperAbile Inail e nella rivista 'SuperAbile Inail' che riporteranno l'esito del concorso, e un'intervista ai vincitori.

'Ascolta la mia voce' Ã¨ un invito a raccontarsi, in modo genuino e senza retorica, perchÃ© ogni esperienza Ã¨ diversa, ma ogni voce puÃ² fare la differenza.