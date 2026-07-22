“Il Volta sotto le Stelle”: al Colle del Telegrafo una notte tra astronomia, musica e mitologia

“Il Parco Colle del Telegrafo si prepara a diventare una suggestiva finestra sull’universo con ‘Il Volta sotto le Stelle’, l’evento organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta, in collaborazione con il Comune di Pescara”. Lo annuncia Pierluigi Polidoro, docente di Fisica al Volta. “L’appuntamento è in programma venerdì 24 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30 alle 24:00 con ingresso gratuito, in uno dei luoghi più panoramici e affascinanti della città. Protagonisti della serata saranno le studentesse e gli studenti dell’istituto pescarese, che accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dei segreti del cielo notturno. Non si tratterà di una semplice lezione di astronomia, ma di un racconto coinvolgente nel quale scienza, storia e mitologia si intrecceranno", prosegue il docente.

"I ragazzi illustreranno le principali costellazioni visibili nella volta celeste, spiegandone le caratteristiche scientifiche e rievocando i miti, le divinità e gli eroi che le diverse civiltà hanno associato alle stelle nel corso dei secoli. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva", dice sempre Polidoro, "saranno tre telescopi, posizionati all’interno del parco e messi a disposizione dei partecipanti. Attraverso le loro lenti sarà possibile osservare da vicino i crateri della Luna e spingersi simbolicamente verso il cielo profondo, ammirando oggetti celesti normalmente invisibili a occhio nudo. La serata sarà impreziosita anche dall’esibizione del gruppo musicale dell’Istituto Alessandro Volta. Un ensemble composto da sassofono, violoncello e chitarra accompagnerà l’osservazione astronomica con melodie evocative, creando una particolare fusione tra conoscenza scientifica ed espressione artistica. Il Volta sotto le Stelle", conclude Polidoro, "si presenta, dunque, come un’esperienza educativa e sensoriale capace di valorizzare il talento degli studenti e di avvicinare cittadini e visitatori all’astronomia in modo originale e coinvolgente. Ringrazio il Dirigente Scolastico Maria Pia Lentinio e il Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci per l’opportunità e l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento. Un grazie anche ai professori Lorenzo Pretara e Donatello Orlini, le professoresse Lina Sapio e Marina Chimisso per il supporto e la passione per l'astronomia trasmessa ai ragazzi. Sarà una notte durante la quale la scienza incontrerà l’arte, mentre il mito e la musica si uniranno sotto il cielo estivo di Pescara”.