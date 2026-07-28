Giovedì 30 luglio 2026, alle ore 18.30, il Bar Ber, in Piazza della Rinascita, sotto i portici di Piazza Salotto a Pescara, ospiterà la tappa pescarese di “Diritto a Stare Bene”, un evento interattivo che unisce psicologia, pedagogia, arte e cittadinanza attiva.

Ispirato al pensiero di James Hillman, che invitava la psicologia a uscire dai confini della clinica per incontrare la vita della comunità, “Diritto a stare bene” è un viaggio itinerante ideato e promosso in tutta Italia dallo psicologo dott. Alessandro Iacubino con EMI Italy Association. Il progetto intende portare l’ascolto, la prevenzione e la cura delle relazioni nei luoghi vissuti ogni giorno — piazze, caffè, circoli, spiagge, parchi e spazi di comunità — affinché il disagio silenzioso non rimanga isolato, ma possa trovare accoglienza, confronto e nuove possibilità di crescita condivisa.

Ad aprire l’incontro sarà Joele Semplicino, giovane studente di Giurisprudenza e attivista impegnato nella promozione della legalità e del bene comune. Il suo intervento darà voce alle nuove generazioni e proporrà una riflessione sul loro diritto a essere ascoltate, comprese e accompagnate nella costruzione del futuro e di una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole.

A condurre il dibattito insieme al dott. Iacubino sarà la pedagogista dott.ssa Assunta Di Basilico, presidente dell’Associazione Essere Oltre ETS.

Attraverso questo approccio, la dott.ssa Di Basilico intende riportare la pedagogia e la prevenzione educativa nei luoghi della vita sociale. Una prospettiva che trova fondamento nella lezione di John Dewey, secondo il quale l’educazione è una continua ricostruzione dell’esperienza, e nel pensiero di Paulo Freire, che riconosce all’educazione la capacità di trasformare le persone e, attraverso di esse, la società.

La presentazione della serata sarà affidata ad Alessandra Melideo.

L’iniziativa si svilupperà attraverso un dialogo aperto con il pubblico, arricchito dai contributi di artisti, poeti e attivisti: Giulia Madonna, Luciano Berardi, Raffaele Rubino, Elvira Carmentano, Giuseppe Ciacchera, Marsilia Paparella, Miriam Giuliani e Luisa Picciano. Attraverso la parola e l’espressione artistica, conoscenza ed emozione si incontreranno per promuovere una cultura del benessere accessibile, partecipata e profondamente umana.