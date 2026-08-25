Cultour Moscufo saluta l'estate con la musica di Tequila & Montepulciano Band

Si avvia verso il gran finale la stagione degli eventi estivi organizzata dalla Cultour Moscufo, che si appresta a salutare il pubblico con una serata all'insegna della grande musica popolare e del divertimento. L'ultimo appuntamento Ã¨ fissato per sabato 29 agosto, a partire dalle ore 21:30, a Moscufo, in piazza Garibaldi. Protagonista indiscussa della serata sarÃ Tequila & Montepulciano Band, pronta a salire sul palco per infuocare la piazza con i ritmi travolgenti del celebre "Tarantella Live Tour". Un'esibizione che unisce la tradizione folkloristica, la musica popolare e la carica festosa tipica del gruppo per garantire uno spettacolo coinvolgente e adatto a tutte le etÃ .

Grande entusiasmo viene espresso dal presidente della Cultour Moscufo, Mimmo Ferri, che traccia il bilancio di una stagione ricca di emozioni: "Abbiamo vissuto una bella estate fatta di condivisione e piazze sempre vive e per salutare la nostra estate non potevamo desiderare di meglio se non l'energia travolgente e contagiosa di questa band: un'ultima serata insieme in piazza prima di guardare agli eventi dei mesi invernali". L'evento si preannuncia come uno degli appuntamenti piÃ¹ partecipati dell'estate di Moscufo. Si ricorda che la realizzazione della rassegna "I Colori del Borgo" Ã¨ possibile grazie anche al fondamentale supporto della Fondazione PescarAbruzzo. Evento con patrocinio del Comune di Moscufo.