Il 10 settembre alle ore 18, nel teatro Cordova, si terrà “Quello che sono”, un evento solidale contro il bullismo e il cyberbullismo, fatto di storie vere, musica, arte, dialogo ed emozioni. Ospite speciale sarà Renato Novara, celebre doppiatore di Sonic, attore, speaker e cantante. Il biglietto costa 10 € e il ricavato si aggiungerà ai fondi già raccolti con Oltre i Limiti per l’acquisto di un defibrillatore pediatrico, iniziativa portata avanti insieme a Roberta Palmieri, mamma di Mattia, scomparso a causa di una cardiopatia.

Inoltre chi parteciperà all’evento riceverà un talloncino che permetterà di saltare la fila al Meet & Greet con Renato Novara dell’11 settembre, in occasione del Pescara Comix & Games. Una serata per dire No al bullismo, scegliere di non girarsi dall’altra parte e ricordare quanto sia importante essere liberi di essere semplicemente quello che siamo. Direttore artistico Luca Ragnone, presenta Monica Campoli.