Margherita Bonfilio, Assunta Di Basilico e Joele Semplicino a Villa Filiani: un dialogo tra poesia, pedagogia e filosofia

Ci sono serate in cui la poesia riesce a uscire dalla pagina e a diventare presenza viva, voce, ascolto, riflessione e relazione. È quanto accaduto il 2 settembre 2026 a Villa Filiani, a Pineto, durante l’incontro dedicato a “La stanza dei segreti” di Margherita Bonfilio, promosso nell’ambito delle attività culturali dell’Associazione Essere Oltre ETS.

La partecipazione del pubblico e il coinvolgimento diretto dei poeti presenti hanno dato alla serata una forma dinamica e intensa, capace di trasformare il tradizionale appuntamento letterario in uno spazio condiviso di confronto e sensibilità.

Al centro, naturalmente, la poesia. Una poesia osservata da più prospettive, attraversata dalla voce, dalla riflessione pedagogica, dall’interpretazione filosofica e dalla partecipazione degli autori.

Il libro di Margherita Bonfilio ha offerto il punto di partenza per un percorso che ha portato il pubblico dentro il significato simbolico della “stanza”, intesa come luogo interiore, spazio della memoria, delle emozioni, delle fragilità, dei desideri e di tutto ciò che appartiene alla parte più profonda dell’esperienza umana.

A sviluppare questa lettura è stata la Dott.ssa Assunta Di Basilico, Presidente dell’Associazione Essere Oltre ETS, attraverso un’analisi psicopedagogica dell’opera.

La parola poetica è stata presentata come possibilità di riconoscimento del sentire, di elaborazione dei vissuti e di costruzione di significato. Attraverso immagini, metafore, simboli e ritmo, l’esperienza interiore acquista forma, diventa pensabile, comunicabile e condivisibile.

In questa prospettiva, “La stanza dei segreti” assume il valore di una metafora universale: ciascuno custodisce una propria stanza interiore, abitata da ricordi, emozioni, ferite, speranze e domande. La poesia può diventare la chiave attraverso cui entrare in quello spazio con delicatezza, trasformando il sentire in consapevolezza.

È proprio questo uno degli aspetti più significativi emersi durante l’incontro: il valore psicopedagogico della poesia come strumento capace di favorire introspezione, simbolizzazione, ascolto di sé e crescita personale.

Nel corso della serata, la Presidente Assunta Di Basilico, a nome dell’Associazione Essere Oltre ETS, ha conferito a Margherita Bonfilio un Attestato di Riconoscimento, quale espressione di stima per il valore letterario, umano e culturale della sua opera e per la sensibilità con cui la scrittura riesce a dare voce all’interiorità.

A completare il percorso interpretativo è intervenuto Joele Semplicino, studente universitario in Giurisprudenza, impegnato nella politica e nel sociale, con una riflessione filosofica capace di ampliare ulteriormente il significato dell’opera.

Il suo intervento ha posto al centro il rapporto tra parola, coscienza, verità, identità e ricerca di senso. La poesia è diventata così spazio dell’interrogazione umana, luogo nel quale il pensiero incontra ciò che spesso sfugge alla definizione razionale e si apre a nuove possibilità di significato.

Il verso, in questa dimensione, acquista una forza particolare: suggerisce, interroga, apre prospettive. La metafora diventa passaggio tra ciò che si vive e ciò che si riesce a comprendere. Il simbolo accompagna il lettore dentro una riflessione che supera il significato immediato delle parole.

Grande rilievo ha avuto anche la dimensione interpretativa. Le letture di Florena Iavarone hanno dato corpo e voce ai versi, restituendo ritmo, intensità e profondità emotiva alla parola scritta.

Le decorazioni curate da Elvira Carmentano hanno contribuito a creare un’atmosfera armoniosa e raccolta, coerente con il carattere dell’incontro.

Particolarmente significativo anche il contributo di Manuela Silverii Monti, che ha dato voce alle poesie tratte dal libro “#Essere Oltre”, arricchendo il percorso della serata con un ulteriore momento di lettura e condivisione.

Il coinvolgimento dei poeti presenti ha poi trasformato Villa Filiani in un vero spazio di incontro tra voci diverse. Il reading poetico ha aperto la serata alla partecipazione diretta degli autori, creando un dialogo tra esperienze, sensibilità e linguaggi.

È proprio questa modalità a rendere l’esperienza particolarmente interessante. La poesia ha dialogato con la pedagogia, la psicologia, la filosofia, la lettura interpretativa e la partecipazione del pubblico. Ogni prospettiva ha aggiunto profondità e ha ampliato la possibilità di incontro con l’opera.

Il risultato è stato un autentico laboratorio culturale del sentire, nel quale l’opera è stata ascoltata, letta, interpretata, pensata e vissuta.

La forza della poesia risiede anche in questo: una parola nata dall’esperienza individuale può diventare patrimonio condiviso. Un verso può risvegliare un ricordo, un’immagine può aprire una domanda, una poesia può raggiungere un luogo interiore che attendeva da tempo di essere riconosciuto.

La serata di Villa Filiani ha restituito pienamente questa dimensione. La cultura, quando riesce a creare relazione, diventa esperienza viva. La poesia, quando incontra l’ascolto, diventa uno spazio nel quale le persone possono riconoscersi.

L’incontro si è concluso in un clima di partecipazione e gratitudine, con il ringraziamento rivolto al Comune di Pineto, agli ospiti, agli autori, ai poeti e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

“La poesia riesce a entrare nelle stanze più profonde dell’essere umano e a trasformare il sentire individuale in una voce capace di raggiungere l’altro.”

Dott.ssa Assunta Di Basilico

Presidente Associazione Essere Oltre ETS

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