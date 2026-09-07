Convegno Internazionale della IWWA sulla scrittura femminile

Dal 9 all’11 settembre, il Polo di Pescara dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” ospiterà il Convegno Internazionale della IWWA (International Women’s Writing Association), Associazione presieduta dalle Professoresse Joanne Ella Parsons (Falmouth University), Kirsten Saxton (Northeastern University) e Jennifer Schnabel (Ohio State University). Al centro dei lavori ci sarà il tema “Pleasure and Pain in Women’s Writing”, dedicato alle diverse modalità con cui piacere e dolore vengono rappresentati nella scrittura delle donne attraverso epoche, culture, linguaggi e media differenti. L’iniziativa è organizzata dalla Professoressa Mariaconcetta Costantini, Ordinaria di Letteratura Inglese presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne “d’Annunzio”, in collaborazione con la Falmouth University, assieme alle Professoresse Claudia Capancioni (Lincoln Bishop University) ed Elisabetta Marino (Università di Roma Tor Vergata). Saranno più di settanta le studiose e gli studiosi provenienti da tutto il mondo che si riuniranno nel Polo universitario di Pescara per presentare le proprie ricerche sulla scrittura femminile, affrontata da una prospettiva interdisciplinare e intermediatica. Il Convegno nasce dalla collaborazione tra la IWWA e il Gruppo Internazionale di Ricerca L&GEND, fondato nel 2021 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne della “d’Annunzio”, e conferma la vivacità scientifica e progettuale del Gruppo, impegnato fin dalla sua costituzione nella promozione di iniziative internazionali.

“Si tratta di una splendida occasione di confronto intellettuale tra esperti ed esperte di scrittura femminile e studi di genere, appartenenti a scuole e culture diverse - spiega la professoressa Mariaconcetta Costantini - Il Convegno si inserisce pienamente nel percorso di potenziamento dell’internazionalizzazione della “d’Annunzio” e ha ricevuto sin dall’inizio il convinto sostegno del Rettore, Professor Liborio Stuppia, e del Direttore del Dipartimento di Lingue, Professor Ugo Perolino. L’evento, interamente condotto in lingua inglese, sarà un momento di confronto scientifico sul tema del piacere e del dolore nella scrittura delle donne. Accanto agli aspetti letterari - sottolinea ala Professoressa Costantini - il programma affronterà temi di particolare attualità, tra cui la violenza di genere e la ricerca di nuove forme identitarie, anche attraverso linguaggi e media non letterari, come film, serie e programmi televisivi, videogiochi e forme di scrittura medica. Oltre al rilevante valore accademico - conclude la Professoressa Mariconcetta Costantini - l’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i partecipanti internazionali di conoscere Pescara e l’Abruzzo, favorendo una relazione sempre più stretta e dinamica tra università e territorio”.