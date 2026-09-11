Lo sport incontra la prevenzione, consulti gratuiti su sovrappeso e obesità al Trofeo Matteotti

Consulti cardio-metabolici gratuiti e incontri con gli esperti saranno a disposizione degli appassionati di ciclismo e non in occasione del Trofeo Matteotti - in programma per domenica 13 settembre.

Infatti, all’arrivo della gara a Pescara sarà allestito il Novo Nordisk Health Village, uno spazio interamente dedicato alla popolazione per favorire la prevenzione in un contesto che coniuga e sottolinea il legame tra sport, benessere e salute.

Questa iniziativa rinnova l'impegno di Novo Nordisk, per il secondo anno consecutivo, come Official Health Partner della Coppa Italia delle Regioni, la competizione tra gli atleti dei migliori team ciclistici italiani e internazionali, promossa e coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Partnership nasce dal Progetto internazionale “Cities for Better Health”, realizzato in Italia insieme ad ANCI e Health City Institute per contrastare le malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, attraverso la promozione di stili di vita corretti.

L’Health Village sarà allestito all’arrivo della gara in Piazza Duca degli Abruzzi e prevederà, dalle 10.30 alle 12.30, la possibilità di usufruire di consulti cardio-metabolici gratuiti che includeranno la valutazione dell’indice di massa corporea (BMI), la misurazione della circonferenza della vita, il test di Tuomilehto Findrisc, per stimare la probabilità di sviluppare il diabete tipo 2, e schede per incentivare l’adozione della dieta mediterranea. I consulti saranno svolti dalla Prof.ssa Gloria Formoso del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Alle ore 14.00 si terrà la Driving Change Arena, per parlare di salute urbana e prevenzione di malattie croniche non trasmissibili attraverso l'attività fisica e lo sport con esperti e rappresentanti locali.

Oggi l’Abruzzo, a causa della crescente sedentarietà - soprattutto nelle aree urbane -, delle abitudini alimentari errate e del generale peggioramento degli stili di vita, è una delle regioni con più alta percentuale di persone in eccesso di peso: circa il 47 per cento degli adulti, di cui il 12,3 per cento con obesità.

Preoccupanti anche i dati sui bambini: secondo i dati OKkio alla Salute, tra gli 8 e i 9 anni, il 35 per cento è in eccesso di peso e quasi il 14 per cento soffre di obesità.

Questo grave quadro clinico ha ricadute su diverse patologie per cui l’obesità rappresenta un fattore di rischio, come il diabete, diversi tipi di tumore e, in particolare, le malattie cardiovascolari che sono ancora la prima causa di morte della popolazione abruzzese, più di 5.000 decessi solo nel 2023.

«Il Trofeo Matteotti è una delle espressioni più autentiche della tradizione sportiva abruzzese. Da quasi ottant’anni questa competizione rappresenta un patrimonio di valori, passione e impegno, conquistando un ruolo di assoluto prestigio nel calendario del ciclismo nazionale e affermandosi come un appuntamento sempre più apprezzato anche a livello internazionale», dichiara Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. «Per la Regione Abruzzo il Trofeo Matteotti è motivo di orgoglio perché racconta la capacità del nostro territorio di custodire le proprie tradizioni e, al tempo stesso, di guardare al futuro attraverso eventi di elevato profilo organizzativo e sportivo. Manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare l’immagine dell’Abruzzo, valorizzandone il patrimonio paesaggistico, culturale e umano davanti a un pubblico sempre più ampio. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento agli organizzatori, ai volontari, alle istituzioni, alle forze dell’ordine e a quanti, con dedizione e spirito di servizio, rendono possibile il successo di un evento che è ormai parte integrante dell’identità della nostra regione. Agli atleti, alle squadre e a tutti gli appassionati rivolgo il mio saluto più cordiale, con l’augurio che questa nuova edizione del Trofeo Matteotti sappia offrire una grande giornata di sport, nel segno dei valori del rispetto, del sacrificio e della lealtà che da sempre contraddistinguono il ciclismo e rendono questa storica corsa un simbolo dell’Abruzzo».

«Attraverso il progetto internazionale Cities for Better Health, ritorniamo nelle piazze con il Novo Nordisk Health Village per dare risposte ai cittadini rispetto alla loro domanda di salute e di prevenzione», commenta Filippa Porretta, Director BU Rare Disease di Novo Nordisk. «Questa responsabilità sociale di Novo Nordisk, che in occasione del Trofeo Matteotti condividiamo con diversi partner a Pescara, va di pari passo con il nostro impegno nella ricerca clinica, che vede nell’Italia un centro di riferimento, anche per lo studio delle malattie rare».



