Ambiente e inclusione, a Montesilvano torna "Cuori in Azione"

Prendersi cura dell'ambiente trasformando una giornata di volontariato in un'occasione concreta di inclusione, partecipazione e condivisione.

Sabato 26 settembre, alle ore 10, torna a Montesilvano "Cuori in Azione: Ambiente e Inclusione", il progetto promosso nell'ambito della giornata nazionale di Plastic Free Onlus che riunirÃ associazioni, persone con disabilitÃ , volontari, famiglie e cittadini per la seconda edizione dell'iniziativa.

Il punto di ritrovo sarÃ il piazzale antistante il Grand Hotel Montesilvano. Da lÃ¬ i partecipanti, suddivisi in squadre, si muoveranno per prendersi cura di diverse aree del territorio, dalla spiaggia al lungofiume fino alle zone circostanti, raccogliendo i rifiuti abbandonati e condividendo una mattinata nella quale l'impegno ambientale diventa anche strumento di incontro e inclusione.

A coordinare l'iniziativa sarÃ Christian De Leonardis di Plastic Free, che ha ideato "Cuori in Azione" con l'obiettivo di creare uno spazio nel quale realtÃ e persone diverse possano ritrovarsi attorno a un gesto semplice e concreto: prendersi cura insieme del territorio.

"Dopo la bellissima esperienza della prima edizione abbiamo voluto continuare questo percorso, coinvolgendo ancora una volta associazioni, volontari e cittadini â€“ dichiara De Leonardis â€“. Cuori in Azione nasce dalla convinzione che la tutela dell'ambiente possa diventare anche un'occasione per stare insieme, conoscersi e abbattere barriere. Ognuno puÃ² dare il proprio contributo e sentirsi parte attiva della comunitÃ . Ãˆ questo lo spirito con cui vogliamo vivere anche questa seconda edizione".

Saranno numerose le realtÃ del territorio che prenderanno parte alla giornata: La Casa Volante Blu, La Casa di Cristina, Associazione AMA, Associazione Orizzonte, Rurabilandia, On Stage â€“ Scuola di Danza, Formula APS e Spazio Mincio 14. Come giÃ avvenuto nella prima edizione, a portare il saluto istituzionale ai partecipanti saranno il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l'assessore all'Igiene Urbana Alessandro Pompei. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Montesilvano.

Accanto all'attivitÃ di pulizia ambientale ci sarÃ inoltre spazio per l'arte e il recupero creativo dei materiali. Durante la mattinata Francesco di Ravel â€“ L'Arte del Riciclo realizzerÃ dal vivo un'opera utilizzando materiali di recupero. Il lavoro sarÃ successivamente messo all'asta e il ricavato destinato a sostenere il progetto Africa di Plastic Free.

La seconda edizione raccoglie l'ereditÃ della positiva esperienza dello scorso anno, rafforzando un modello nel quale la cura dell'ambiente diventa il punto di incontro tra realtÃ associative differenti e un modo per mettere al centro rispetto del territorio, del prossimo e delle diversitÃ . "Cuori in Azione" vuole infatti andare oltre la sola raccolta dei rifiuti: una mattinata nella quale ciascuno, con le proprie capacitÃ e caratteristiche, possa contribuire allo stesso obiettivo, condividendo impegno, incontri e socialitÃ .