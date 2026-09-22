Un viaggio nell'arte tra jazz, vintage e modernitÃ , la mostra di Alice Di Deo allo Zambra di Ortona

Ãˆ aperta al pubblico la mostra di Alice Di Deo, giovane e talentuosa artista di Ortona: l'esposizione, allestita nel foyer dell'Auditorium Zambra, Ã¨ stata pensata in concomitanza con l'avvio della nuova stagione teatrale e rientra nella programmazione curata dalla direzione artistica proposta da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio. La mostra Ã¨ visitabile dalle 18:30 alle 20:00 fino al 17 ottobre, ed offrirÃ agli appassionati e ai cultori d'arte l'opportunitÃ di immergersi nell'universo visivo della giovane pittrice.

Alice frequenta il secondo anno del Liceo Artistico "Misticoni" di Pescara con indirizzo arti figurative e coltiva una profonda passione per il disegno e per la pittura sin dall'etÃ prescolare, sviluppando un percorso artistico prevalentemente autodidatta che stupisce per maturitÃ e sensibilitÃ espressiva.

Nonostante la giovanissima etÃ , il percorso di Alice Di Deo Ã¨ giÃ costellato di importanti riconoscimenti e tappe di prestigio nel panorama artistico. All'etÃ di soli 10 anni, nel 2020, ha partecipato alla 2Â° Biennale internazionale di Pescara. In questa occasione Ã¨ stata notata dal critico d'arte Giorgio Gregorio Grasso, il quale ha deciso di pubblicare un'opera di Alice all'interno del volume "Divina Commedia illustrata da artisti contemporanei", edito dall'Istituto Nazionale di Cultura in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante.

Nel 2025 si Ã¨ aggiudicata il primo premio assoluto nell'estemporanea di pittura all'interno della rinomata manifestazione culturale e letteraria internazionale "John Fante Festival", che si tiene ogni anno a Torricella Peligna. Ha inoltre partecipato a numerose altre estemporanee di pittura a Pineto, Orsogna e Giuliano Teatino, ricevendo costantemente premi, apprezzamenti e menzioni speciali da parte delle giurie per le sue spiccate capacitÃ artistiche.

Dopo aver sperimentato diversi stili e tecniche pittoriche, negli ultimi 3 anni Alice ha trovato la sua cifra stilistica distintiva, associabile principalmente al Realismo Figurativo moderno, con forti contaminazioni di Espressionismo Figurativo ed elementi di Pop Art e Urban Art. L'ispirazione alla base delle sue opere affonda le radici in diverse passioni e suggestioni visive: la grande musica del Novecento â€” tra cui il Jazz, il Blues e il Rock Classico â€”, l'atmosfera dei club e della "nightlife" vintage, oltre a fotografie d'epoca e copertine di album storici.

SarÃ possibile sottoscrivere l'abbonamento per questa nuova stagione teatrale al Teatro Zambra per i prossimi spettacoli (il prossimo Ã¨ il 21 ottobre). Per info Ã¨ possibile chiamare il numero 085.8135184, mandare un whatsapp al 375.5678433 o una mail a info@unaltroteatro.com.

Sito: www.cinemauditoriumzambra.com