AIDIA Pescara, “Materia e Futuro”: due giornate per ripensare il rapporto tra materia, territorio e città

La terra come materiale contemporaneo, l’acqua come infrastruttura territoriale, l’energia incorporata nei processi costruttivi e la riscoperta di saperi capaci di connettere architettura, ambiente e comunità. Sono questi i temi al centro di “MATERIA E FUTURO – Terra, acqua ed energia per rigenerare la città”, l’iniziativa promossa da AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, sezione di Pescara, in programma il 2 e 3 ottobre 2026.

L’appuntamento rientra nel percorso nazionale “TrasformAzioni Urbane”, il format con cui AIDIA da anni porta al centro del confronto le trasformazioni della città e del territorio, attraverso esperienze progettuali, pratiche di rigenerazione e nuovi modi di interpretare lo spazio urbano e le sue comunità.

La prima giornata, venerdì 2 ottobre, si svolgerà dalle 15 alle 19 nella Sala D’Annunzio dell’Aurum di Pescara. Il convegno sarà aperto da Antonella Pallotta, ingegnera e presidente AIDIA Pescara, con i saluti istituzionali di Carlo Masci, sindaco di Pescara, Anna Vella, presidente nazionale AIDIA, Ilaria Bertini, direttrice ENEA, Dante Pallotta, presidente dell’Ordine degli Architetti di Pescara, e Maurizio Vicaretti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara.

La sessione “Dialoghi con la terra” affronterà il tema della terra cruda come materiale vivo e attuale, mettendo a confronto architettura, tecnologia, manualità, identità dei territori ed energia incorporata. Tra gli interventi, quello di Stefania Giardinelli, referente CED Terra, che dialogherà con Alessio Battistella sulla terra cruda tra presente e futuro. Seguiranno Virginia Stammitti, progettista e artigiana specializzata in biocostruzione, Anna Paola Conti, architetta e Ilaria Sergi di ENEA che dialogheranno con le socie AIDIA Pescara Stefania De Gregorio, Clara Verazzo e Luciana Mastrolonardo. A scandire gli interventi saranno le professioniste Giulia Candeloro, Ludovica Simionato, Lorenza D’Orazio e Silvia Kliti, che accompagneranno i diversi momenti del confronto.

Seguirà la sessione “Fiume come racconto”, che sposterà l’attenzione dalla materia al territorio. Interverranno Ester Zazzero, del Comune di Pescara, sul rapporto tra fiume, territori interni e costa; Cristiano Del Toro, paesaggista, sugli assi fluviali per l’adattamento dei territori e Susanna Ferrini, che presenterà il lavoro “Percorsi tra fiume e città” insieme a studenti e studentesse del corso di Composizione del IV anno di Architettura dell'Università Pescara.

La giornata si concluderà con il consolidamento dell’impegno congiunto ENEA-AIDIA e l’inaugurazione di una mostra fotografia.

Sabato 3 ottobre il percorso uscirà dalla sala convegni per entrare direttamente nei luoghi e nella materia. La giornata sarà dedicata a una visita e a un workshop a Casalincontrada, territorio particolarmente significativo per la tradizione delle costruzioni in terra, a cura di Stefania Giardinelli e Gianfranco Conti.