Dislessia e discalculia: Assunta Di Basilico racconta il valore delle strategie, dellâ€™arte e della musica nellâ€™apprendimento

Le evidenze sul ritmo e sulla lettura, il contributo dellâ€™arteterapia e il patrimonio dellâ€™educazione emotiva nei percorsi con bambini, adolescenti e adulti.

di Dott.ssa Assunta Di Basilico

Che cosa accade quando un adolescente, dopo anni di fatica davanti a un testo o a un calcolo, comincia a riconoscersi capace di imparare? Cambia il suo rapporto con il compito, ma puÃ² cambiare anche il modo in cui guarda se stesso. Per questo, affrontare la dislessia e la discalculia richiede un progetto che consideri le abilitÃ specifiche, le strategie disponibili e il vissuto della persona.

La ricerca offre indicazioni promettenti sullâ€™impiego di alcuni programmi musicali e ritmici nella dislessia e documenta possibili benefici dellâ€™arteterapia nellâ€™area psicosociale. Sono risultati diversi, che acquistano valore quando vengono integrati con precisione: migliorare la lettura, sviluppare competenze numeriche e sostenere il benessere emotivo sono obiettivi collegati, ma richiedono strumenti e criteri di valutazione propri.

Comprendere il disturbo e riconoscere il disagio

La dislessia evolutiva riguarda soprattutto la correttezza e la rapiditÃ della decodifica del testo scritto; la discalculia evolutiva interessa lâ€™apprendimento delle abilitÃ numeriche e di calcolo. Queste difficoltÃ specifiche non sono una misura dellâ€™intelligenza e non si spiegano con la scarsa volontÃ . Il percorso parte da una valutazione specialistica e dalla conoscenza del profilo individuale: due persone con la stessa diagnosi possono avere esigenze differenti.

Accanto alla difficoltÃ possono comparire frustrazione, vergogna, timore del giudizio o rinuncia anticipata. In adolescenza, quando il riconoscimento dei coetanei e la costruzione dellâ€™identitÃ assumono particolare rilievo, lâ€™esperienza ripetuta dellâ€™insuccesso puÃ² pesare sul senso di competenza. Il disagio emotivo non coincide con il DSA e non ne costituisce automaticamente la causa: merita perÃ² attenzione, perchÃ© puÃ² rendere piÃ¹ difficile partecipare e utilizzare le proprie risorse.

Parlare di rieducazione significa allora precisare che cosa si vuole migliorare: una competenza di lettura, la comprensione delle quantitÃ , lâ€™autonomia nello studio o la capacitÃ di affrontare un errore. Un progetto professionale rende questi obiettivi espliciti e ne osserva lâ€™evoluzione.

Dalla pedagogia alle condizioni dellâ€™apprendimento

Lev Vygotskij, con il concetto di zona di sviluppo prossimale, ha mostrato il valore della distanza tra ciÃ² che il bambino sa fare da solo e ciÃ² che riesce a realizzare con un sostegno competente. Questa prospettiva invita a progettare aiuti calibrati, destinati a favorire una crescente autonomia. Nel lavoro educativo, la domanda diventa concreta: quale mediazione permette oggi a questo studente di affrontare unâ€™attivitÃ altrimenti troppo difficile?

Maria Montessori ha attribuito un ruolo centrale allâ€™esperienza sensoriale e ai materiali concreti nel passaggio verso lâ€™astrazione. John Dewey, in Arte come esperienza, ha collocato lâ€™esperienza artistica nel rapporto tra azione, percezione e significato. Questi riferimenti pedagogici aiutano a costruire ambienti nei quali il soggetto possa esplorare e comprendere. Sono cornici teoriche, non studi che dimostrano direttamente lâ€™efficacia delle artiterapie sui DSA.

La loro attualitÃ sta nella qualitÃ della progettazione: rendere visibile una procedura, graduare la difficoltÃ , offrire tempi adeguati e restituire un riscontro comprensibile. Lâ€™arte puÃ² arricchire questa mediazione, purchÃ© lâ€™attivitÃ sia scelta in funzione del bisogno e non proposta come soluzione indistinta.

Musica ritmo e dislessia che cosa mostrano gli studi

La psicologa dello sviluppo Usha Goswami ha proposto un modello di campionamento temporale del linguaggio che collega alcune difficoltÃ fonologiche nella dislessia allâ€™elaborazione delle caratteristiche ritmiche del parlato. Ãˆ unâ€™ipotesi teorica importante per comprendere perchÃ© ritmo e linguaggio possano condividere processi rilevanti per la lettura. Non implica che tutte le persone con dislessia presentino lo stesso funzionamento nÃ© che ogni attivitÃ musicale produca un miglioramento.

Un riferimento sperimentale Ã¨ lo studio randomizzato di Elena Flaugnacco e colleghi, tra cui Stefania Zoia e Daniele SchÃ¶n, pubblicato nel 2015 su PLOS ONE. Nel confronto tra un gruppo impegnato in un programma musicale strutturato e un gruppo di controllo con attivitÃ pittoriche, entrambi inseriti in un percorso di lavoro sulla lettura, il gruppo musicale ha ottenuto risultati migliori in compiti di ritmo, consapevolezza fonologica e lettura. La consapevolezza fonologica Ã¨ la capacitÃ di riconoscere e manipolare i suoni delle parole. Lo studio sostiene lâ€™utilitÃ di uno specifico training, entro le condizioni e la popolazione esaminate.

Anche Silvia Bonacina, Alice Cancer, Maria Luisa Lorusso, Alessandro Antonietti e colleghi hanno studiato un intervento che associa esercizi di lettura sublessicale a uno sfondo ritmico. Il lavoro, pubblicato su Frontiers in Psychology nel 2015, ha rilevato miglioramenti nelle abilitÃ di lettura, offrendo indicazioni promettenti per un trattamento integrato. Si tratta di una ricerca circoscritta, che richiede conferme e non autorizza a estendere il risultato a qualsiasi uso della musica.

Per il professionista, queste ricerche suggeriscono di considerare attivitÃ ritmiche mirate quando sono appropriate al profilo individuale. Ascolto musicale, educazione musicale, training ritmico e musicoterapia restano interventi differenti: la musicoterapia richiede una relazione professionale, una progettazione specifica e obiettivi verificabili. La musica puÃ² diventare una risorsa nel progetto, senza sostituire gli interventi specialistici sulle abilitÃ compromesse.

Arteterapia espressione di sÃ© e partecipazione

Il contributo dellâ€™arteterapia riguarda soprattutto la possibilitÃ di lavorare sullâ€™esperienza emotiva attraverso un linguaggio espressivo. Disegno, pittura, modellazione e composizione possono offrire modi per rappresentare un vissuto quando le parole risultano difficili. Il valore del percorso non dipende dalla qualitÃ estetica del prodotto: contano il processo, la relazione e il significato che la persona attribuisce allâ€™esperienza.

La revisione sistematica narrativa di Liesbeth Bosgraaf, Marinus Spreen, Kim Pattiselanno e Susan van Hooren, pubblicata nel 2020, ha esaminato interventi di arteterapia per problemi psicosociali in bambini e adolescenti. Gli autori descrivono risultati favorevoli in diversi ambiti e sottolineano la rilevanza dei materiali, delle forme espressive e dellâ€™atteggiamento del terapeuta. Lâ€™eterogeneitÃ degli studi richiede prudenza nel definire quali componenti producano gli effetti osservati.

Questa evidenza sostiene lâ€™interesse per lâ€™arteterapia nel lavoro sul disagio, ma non dimostra una correzione diretta della dislessia o della discalculia. La sua possibile funzione, allâ€™interno di un progetto per i DSA, Ã¨ aiutare a esprimere la fatica, riconoscere risorse e costruire condizioni favorevoli alla partecipazione. Lâ€™eventuale miglioramento di lettura e calcolo deve essere verificato separatamente.

Discalculia costruire il significato dei numeri

Per la discalculia, il lavoro di Brian Butterworth, Sashank Varma e Diana Laurillard, pubblicato su Science nel 2011, richiama il legame tra conoscenza dei processi numerici e progettazione educativa. Comprendere quantitÃ e numerositÃ Ã¨ un nodo essenziale: ripetere una procedura senza comprenderne il significato puÃ² lasciare irrisolta la difficoltÃ .

In un progetto educativo, materiali manipolabili, rappresentazioni visive e confronti tra quantitÃ possono rendere piÃ¹ accessibili i concetti. Unâ€™attivitÃ creativa puÃ² offrire un contesto per raggruppare oggetti, confrontare insiemi o rappresentare relazioni; il ritmo puÃ² essere utilizzato per esplorare sequenze. Sono possibilitÃ didattiche da valutare sul singolo caso, non prove dellâ€™efficacia dellâ€™arteterapia o della musicoterapia come trattamento della discalculia.

Il criterio resta la comprensione: occorre verificare se la persona trasferisce ciÃ² che ha sperimentato alle abilitÃ numeriche richieste. La piacevolezza dellâ€™attivitÃ Ã¨ una risorsa, mentre il miglioramento specifico va documentato con strumenti adeguati.

Il patrimonio dellâ€™educazione emotiva e il contributo di Artedo

Riconoscere unâ€™emozione, chiedere aiuto e affrontare una difficoltÃ senza trasformarla in una definizione di sÃ© sono competenze che costituiscono un patrimonio personale. Il valore patrimoniale dellâ€™educazione emotiva puÃ² essere inteso in questo senso: risorse interiori che accompagnano la persona nello studio, nelle relazioni e nelle scelte future.

La meta-analisi di Joseph Durlak e colleghi, pubblicata nel 2011 su Child Development, ha esaminato 213 programmi scolastici di apprendimento sociale ed emotivo, coinvolgendo oltre 270.000 studenti. Nel complesso, i partecipanti hanno mostrato miglioramenti nelle competenze socio- emotive, nei comportamenti e nel rendimento scolastico. Ãˆ un sostegno scientifico al valore di programmi strutturati di educazione emotiva, non una verifica specifica sui DSA o su un singolo metodo di arteterapia.

In questo orizzonte si colloca il contributo dello psicologo Dott. Stefano Centonze, fondatore di Artedo e ideatore del Metodo Autobiografico Creativo per lâ€™intelligenza emotiva, che integra creativitÃ , espressione artistica e narrazione di sÃ© in un percorso orientato allâ€™autoconsapevolezza e alla qualitÃ delle relazioni. Il linguaggio artistico diventa cosÃ¬ unâ€™occasione per riconoscere le emozioni, esplorare la propria storia e attribuire nuovi significati allâ€™esperienza.

Nellâ€™accompagnamento educativo degli adolescenti con dislessia e discalculia, questa prospettiva offre spunti per progettare attivitÃ espressive personalizzate, con attenzione ai vissuti che accompagnano le difficoltÃ di apprendimento. Il suo contributo puÃ² essere valorizzato nella dimensione emotiva e relazionale di un progetto integrato, affiancando il lavoro sulle abilitÃ specifiche. Si apre cosÃ¬ un ambito di approfondimento nel quale esperienza professionale e ricerca possono dialogare, attraverso lâ€™osservazione dei percorsi e la documentazione dei risultati.

La mia esperienza professionale con gli adolescenti e adulti

Nella mia esperienza professionale con adolescenti che presentano dislessia e discalculia ho riscontrato ottimi risultati nei percorsi svolti. Il lavoro mi ha confermato il valore di un accompagnamento che integra strategie educative personalizzate, attenzione alla dimensione emotiva e strumenti espressivi di arteterapia e musicoterapia. Riporto questi esiti come osservazioni della mia pratica professionale: non come risultati di una sperimentazione controllata nÃ© come garanzia valida per ogni persona.

Il patrimonio dellâ€™educazione emotiva assume, nel mio approccio, un ruolo centrale. Accompagnare un adolescente o un adulto, significa considerare la sua storia, il significato che attribuisce alla difficoltÃ e le risorse che puÃ² riconoscere in sÃ©. Il patrimonio e il contributo culturale e formativo che offre Artedo e del lavoro di Stefano Centonze aiuta a leggere lâ€™esperienza creativa come spazio di espressione e consapevolezza, da integrare con obiettivi educativi definiti.

La qualitÃ professionale richiede anche di distinguere il riscontro favorevole dal dato misurato. Per rendere documentabili gli esiti di un percorso, Ã¨ utile registrare obiettivi iniziali, attivitÃ , tempi e indicatori di partecipazione e autonomia; la valutazione delle abilitÃ specifiche va affidata a strumenti e competenze appropriate. Ãˆ cosÃ¬ che lâ€™esperienza puÃ² dialogare con la ricerca e diventare sempre piÃ¹ rigorosa.

Anche nellâ€™etÃ adulta un percorso possibile

I DSA evolutivi possono accompagnare la persona nellâ€™etÃ adulta, pur cambiando il loro impatto con lâ€™esperienza e con le strategie acquisite. Un progetto rivolto allâ€™adulto deve partire dalle esigenze reali: leggere documenti, organizzare lo studio, gestire attivitÃ numeriche quotidiane o affrontare situazioni lavorative. Gli interventi vanno concordati con la persona, rispettandone autonomia e preferenze.

Arteterapia e musicoterapia possono essere considerate per obiettivi espressivi e di benessere, quando pertinenti. Gli esiti degli studi condotti sui bambini non possono perÃ² essere trasferiti automaticamente agli adulti. Le difficoltÃ di lettura o calcolo comparse dopo un evento neurologico richiedono inoltre un inquadramento differente dai DSA evolutivi.

Un progetto integrato per restituire possibilitÃ

Il percorso acquista forza quando educatori, pedagogisti, psicologi, insegnanti, famiglia e professionisti sanitari coinvolti condividono obiettivi e informazioni pertinenti. Strategie didattiche, strumenti compensativi, interventi specialistici e sostegno emotivo possono concorrere alla stessa finalitÃ : favorire apprendimento, autonomia e partecipazione.

Lâ€™arte e la musica meritano uno spazio progettato con competenza. Il loro valore emerge quando la persona trova un modo accessibile per esprimersi, esercitare abilitÃ e riconoscere le proprie possibilitÃ . Educare significa anche rendere praticabile una nuova esperienza di sÃ©: affrontare la difficoltÃ con strumenti adeguati e scoprire che il proprio futuro resta aperto.

Dott.ssa Assunta Di Basilico

Pedagogista ed Educatore socio-pedagogico - Laureata magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni - Arteterapeuta e Musicoterapeuta â€“ Mediatore familiare e scolastico - Presidente dellâ€™Associazione Essere Oltre ETS - Componente delle Commissioni nazionali APEI Scuola e DisabilitÃ