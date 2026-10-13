Scrittori in Movimento

Letterature a confronto tra Abruzzo e Lazio

Ospite l’Orchestra Poetica Italiana

Domenica 18 ottobre – Parco Lotti Antonelli – Tivoli Terme

Domenica 18 ottobre 2026 a Tivoli Terme dalle ore 17, nel suggestivo scenario naturale del Parco Lotti Antonelli (Dream Coffee Bar), si terrà l’evento “Scrittori in Movimento - Letterature a confronto tra Abruzzo e Lazio”. Promosso dal Gruppo Editoriale WritersEditor, in collaborazione con Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima, OPI/Orchestra Poetica Italiana, #pasquinellicasacultura. Direzione artistica a cura di Beniamino Cardines.

Ospiti dell’evento scrittori e scrittrici tra le voci più significativedella nuova letteratura tra Abruzzo e Lazio, alcune delle quali già affermate e riconosciute a livello nazionale e pluripremiate: Beniamino Cardines, Vittorina Castellano, Guido Colombo, Silvia Damiani, Antonella D’Arrezzo, Manuela Di Dalmazi, Caterina Franchetta, Pietro Ingargiola, Giulia Madonna, Fabrizio Nava, Alessio Scancella, Tiziano Ziroli.

Con la partecipazione dell’attrice Rosamaria Binni, dell’artista Adriano Segarelli (già premio pittura 2023 Fondazione Amedeo Modigliani), di Alessandro Palomba (performer) e Annarita Pasquinelli Michetti (promotrice culturale).

E con la partecipazione straordinaria di OPI/Orchestra Poetica Italiana diretta da Beniamino Cardines con la performance “Poeti Vegani” testi poetici di Manuela Di Dalmazi, Caterina Franchetta e Alessio Scancella.

Beniamino Cardines, direttore artistico: “La letteratura non genera solo parole, è molto di più, è parte integrante della vita stessa, di ognuno di noi. Vivendo scriviamo ogni giorno la nostra storia che si intreccia a tutte le altre storie e vite che incontriamo e con cui entriamo in contatto. In questo la letteratura si fa memoria collettiva in un continuo gesto di germinazione culturale e sociale che ci mette tutti in relazione. Senza la memoria, senza la letteratura, saremmo solo un oggi, senza nulla da raccontare se non di brevità e piccole cose. Nel segno di tutto questo, con Cristian Segnalini, direttore del Gruppo Editoriale WritersEditor, abbiamo immaginato un pomeriggio di letterature a confronto tra Abruzzo e Lazio, per ascoltare dal vivo testi di narrativa, poesie, interviste, quindi fruire dei valori della letteratura, avvicinandola al pubblico e rendendola prossima.”

La scelta del Parco Lotti Antonelli si inserisce nel percorso di collaborazione culturale già avviato tra il Gruppo Editoriale WritersEditor e il Dream Coffee Bar, che ha portato anche alla realizzazione di una libreria dedicata alla lettura e allo scambio di libri. Un'iniziativa che testimonia la volontà di promuovere la letteratura anche nei luoghi della quotidianità, rendendola accessibile alla comunità.

Domenica 18 ottobre 2026 dalle 17 - Parco Lotti Antonelli (Dream Coffee Bar) - Tivoli Terme (RM) - (ingresso gratuito, fino a esaurimento posti)