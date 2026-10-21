Lo scrittore abruzzese

Beniamino Cardines

Ospite di Segnalazioni Letterarie

con il pluripremiato

Cleopatra o Meryl Streep?

Giovedì 22 ottobre dalle ore 19, in diretta Facebook dal Gruppo di Segnalazioni Letterarie, la più importante e numerosa comunity letteraria del web, Alberto Raffaelli (docente, conduttore di Segnalazioni Letterarie), intervista lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines con il pluripremiato “Cleopatra o Meryl Streep?” edito dal Gruppo editoriale WritersEditor, da qualche settimana in tutte le librerie in seconda edizione.

Ospiti oltre a Beniamino Cardines, due donne eccezionali: Luisa Gasbarri (scrittrice, saggista, docente di creative writing), e Fabiola Nucci (sociologa, coordinatrice delle attività della Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo).

Cardines scrive con uno stile diretto, spietato e poetico, offrendo una lettura che non lascia indifferenti e che invita a riflettere sul nostro modo di vivere, amare e sopravvivere.

“Cleopatra o Meryl Streep?” è un’opera che celebra la letteratura come strumento di resistenza, capace di risvegliare coscienze e di dare voce a chi troppo spesso resta nell’ombra.

Beniamino Cardines, scrittore: “È un grande onore essere stati invitati da Segnalazioni Letterarie, comunity che conta quasi 50.000 membri che seguono quotidianamente le proposte letterarie, i dibattiti, le conferenze. Ringrazio Alberto Raffaelli che ne è l’anima, oltre che il principale conduttore. Racconto per vivere, esplorare, per denunciare. Racconto perché non so stare zitto. Sono tutte storie intense, talvolta provocatorie, che mettono al centro frane, diluvi, contraddizioni, marginalità e forme di resistenza dell’essere umano. Racconti differenti, crudi, spietati, ma accomunati da uno sguardo diretto sulla condizione umana, sull’identità, sulle relazioni e sui momenti in cui le vite vengono spinte ai limiti. Un’antologia di racconti brevissimi che urla contro il silenzio e il conformismo, toccando corde intime e universali. Tra catastrofi antropologiche e momenti di sorprendente tenerezza, ogni racconto invita lettrici e lettori a guardare oltre le apparenze, ad abbracciare il coraggio e la fragilità dell’essere umano.”

“Cleopatra o Meryl Streep?”, raccolta di short stories di Beniamino Cardines pubblicata dal Gruppo Editoriale WritersEditor, torna con una seconda edizione dopo un percorso che, negli anni, ha portato diversi racconti dell’opera a distinguersi in premi e concorsi letterari nazionali e internazionali.

Un cammino iniziato già nel 2019, quando “Il patto dell’olio” ottiene il terzo posto al Premio Letterario Internazionale “Ranieri Filo della Torre”. Nel 2020 arriva poi il Premio Speciale della Giuria come “narratore emergente” al Concorso nazionale di narrativa “Jerome Salinger”, alla sua seconda edizione e con Davide Rondoni presidente della Giuria.

Nello stesso anno “La mia origine non è la pioggia” conquista il Primo Premio della Critica “Giuria di qualità” al FLA – Festival di Libri e Altrecose.

Negli anni successivi alcuni dei racconti raccolgono particolare attenzione anche all’interno del Concorso Letterario Nazionale “Il silenzio uccide”, dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Nel 2022 “Zia Bambina” riceve il Premio Speciale della Giuria “Roseto degli Abruzzi Città delle Rose”; nel 2023 “Leonessa” conquista il Primo Premio e nel 2024 è “Ho bisogno di te” ad aggiudicarsi nuovamente il primo posto.

Sempre nel 2023, “Numeri” ottiene una Menzione d’Onore al Concorso Letterario Nazionale “Città di Colonia Spiaggia”.

Il percorso prosegue anche nel 2025, con la selezione tra i finalisti e una Menzione d’Onore alla settima edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Penne Festival delle Arti”.