Lo stadio di Pescara diventa aula di architettura

Sabato 24 ottobre dalle 14,30 lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara ospita il seminario Lo Stadio e la CittÃ . Architettura, identitÃ urbana e futuro. Pubblico e relatori prenderanno posto sui seggiolini della Tribuna Maiella (settori A2 e A3), dentro lâ€™opera stessa di cui si parla. Lâ€™evento si inserisce fra le attivitÃ organizzate dall'ordine di Pescara e segue Open! Studi aperti che nella prima settimana di ottobre ha visto una mostra diffusa fra le vie del Centro storico cittadino e lâ€™incontro dedicato alla Nuova Pescara.

Lâ€™evento, organizzato dall'Ordine degli Architetti Ppc di Pescara, vede il patrocinio, tra gli altri, del Consiglio nazionale degli Architetti Pppc e del Comune di Pescara e rientra all'interno degli eventi del Festival dellâ€™Architettura Il battito della cittÃ - Architetture che curano, uniscono, trasformano. Ingresso gratuito e aperto alla cittadinanza.

Nato a Chieti e giunto alla quarta edizione, questâ€™anno il Festival si allarga a tutto lâ€™Abruzzo. Anche gli Ordini di Pescara, Teramo e Lâ€™Aquila hanno organizzato eventi sui propri territori, in unâ€™ottica di collaborazione e condivisione.

Il seminario parte dallo Stadio Adriatico, progettato negli anni Cinquanta da Luigi Piccinato. Ãˆ tra le opere piÃ¹ significative del secondo Novecento per le soluzioni strutturali e per il rapporto con la cittÃ : un edificio inserito nel tessuto urbano, a pochi passi dal mare e dal centro.



Â«Lo Stadio Adriatico non Ã¨ solo luogo di partite: Ã¨ un pezzo di architettura e di storia della cittÃ di Pescara - dichiara Dante Pallotta, presidente dellâ€™ordine degli Architetti Ppc di Pescara -. Raccontarlo dallâ€™interno, seduti in tribuna, significa restituirlo ai cittadini come bene collettivo e interrogarci su cosa potrÃ diventare. Siamo inoltre orgogliosi che il Festival, nato a Chieti, sia diventato questâ€™anno un progetto condiviso da tutti gli Ordini abruzzesi: una rete che lavora insieme per portare lâ€™architettura fuori dagli studi e dentro le cittÃ Â».



Aprono i lavori i saluti istituzionali di: Dante Pallotta - presidente dellâ€™ordine degli architetti Ppc di Pescara, Silvia Pelonara - consigliera del Consiglio nazionale degli architetti Ppc, Luca Mancini - vicepresidente dellâ€™ordine degli Architetti Ppc di Chieti, Comune di Pescara e Daniele Sebastiani - presidente del Pescara Calcio.

Seguono gli interventi: Raffaele Giannantonio: Stadion, stadium, stadio: dalle origini allâ€™etÃ moderna; Francesco Crupi e Maurizio Errigo (Archivio Luigi Piccinato): Lo Stadio Adriatico di Piccinato: architettura, storia e memoria; Gianluca Mezzanotte (Landbau s.r.l.) e Mario Dâ€™Urbano (Studio Dâ€™Urbano): La riqualificazione in occasione dei Giochi del Mediterraneo; Gabriele Gravina, primo vicepresidente Uefa: Il futuro degli stadi italiani: nuovi modelli europei; Francesco Valesini, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Bergamo: Caso studio - Il Gewiss Stadium di Bergamo.

Alle 17,30 apre la mostra Luigi Piccinato e lo Stadio Adriatico, visitabile fino alle 19,30. Espone tavole originali e documenti del progetto, gli elaborati dei lavori di riqualificazione per i Giochi del Mediterraneo e la stampa 3D di una porzione dello stadio.



Per gli architetti: 3 Crediti formativi professionali per il seminario, con iscrizione su architettichpe.it.gmail.com Per la visita alla mostra Ã¨ previsto 1 credito in autocertificazione.

