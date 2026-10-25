Halloween si tinge di magia e colore: arriva lo speciale pomeriggio di truccabimbi per Flower Burger di Pescara

Il locale Flower Burger di Pescara si prepara a festeggiare l'ormai immancabile appuntamento con Halloween attraverso uno speciale pomeriggio interamente dedicato ai bambini e alle famiglie. Sabato 31 ottobre, dalle ore 12:30 alle 14:30, lo spazio si trasformerÃ in un ambiente festoso e accogliente ideato in collaborazione con Gioia Animazione Bambini.

L'iniziativa nasce per offrire ai piÃ¹ piccoli un'esperienza immersiva e divertente attraverso un servizio professionale di truccabimbi. Grazie a trucchi artistici e personalizzati a tema, ciascun partecipante potrÃ trasformarsi nel proprio personaggio preferito e vivere un perfetto momento di gioco in vista del tradizionale "Dolcetto o Scherzetto".