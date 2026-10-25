Halloween si tinge di magia e colore: arriva lo speciale pomeriggio di truccabimbi per Flower Burger di Pescara

Il locale Flower Burger di Pescara si prepara a festeggiare l'ormai immancabile appuntamento con Halloween attraverso uno speciale pomeriggio interamente dedicato ai bambini e alle famiglie. Sabato 31 ottobre, dalle ore 12:30 alle 14:30, lo spazio si trasformerÃ in un ambiente festoso e accogliente ideato in collaborazione con Gioia Animazione Bambini.
L'iniziativa nasce per offrire ai piÃ¹ piccoli un'esperienza immersiva e divertente attraverso un servizio professionale di truccabimbi. Grazie a trucchi artistici e personalizzati a tema, ciascun partecipante potrÃ trasformarsi nel proprio personaggio preferito e vivere un perfetto momento di gioco in vista del tradizionale "Dolcetto o Scherzetto".
Per garantire uno svolgimento confortevole e ben organizzato di tutte le attivitÃ , l'evento Ã¨ a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Per richiedere informazioni o riservare i posti Ã¨ possibile contattare la sede via e-mail all'indirizzo flowerburgerpescara@gmail.com, telefonare al numero 085 2016011, recarsi direttamente in store oppure scrivere sui canali social ufficiali tramite la pagina Facebook "Flower Burger - Pescara".