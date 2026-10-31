La 5Âª D Geometri del 'Tito Acerbo' si ritrova. Il tempo passa, l'amicizia resta

Ci sono legami che resistono al tempo, amicizie che non si perdono e ricordi che continuano a vivere nel cuore, anche dopo tanti anni. Ãˆ con questo spirito che gli ex alunni della 5Âª D Geometri dellâ€™Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara, dellâ€™anno scolastico 1978/1979, si sono ritrovati per una rimpatriata allâ€™insegna dellâ€™amicizia e della nostalgia.

Sono trascorsi decenni da quando condividevano i banchi di scuola, le lezioni, le interrogazioni, gli scherzi e i sogni di ragazzi pronti ad affacciarsi alla vita. Da allora, ognuno ha seguito la propria strada, costruendo una famiglia, affrontando le difficoltÃ e raccogliendo soddisfazioni personali e professionali.

Eppure, ritrovarsi Ã¨ bastato per riaccendere emozioni rimaste intatte. Tra racconti, aneddoti e tante risate, i ricordi degli anni scolastici sono tornati protagonisti, dimostrando come certe amicizie sappiano superare le distanze e il trascorrere del tempo.

Non sono mancati, perÃ², momenti di commozione. Il pensiero si Ã¨ rivolto anche ai compagni che non ci sono piÃ¹, amici con i quali erano stati condivisi anni importanti e che continuano a occupare un posto speciale nella memoria di tutti.

Ricordarli insieme ha significato rinnovare un legame che va oltre lâ€™assenza. PerchÃ© chi ha condiviso con noi un tratto di strada non scompare davvero: rimane nei racconti, nei sorrisi, negli episodi vissuti insieme e nellâ€™affetto di chi continua a portarne vivo il ricordo.

La rimpatriata si Ã¨ cosÃ¬ trasformata in qualcosa di piÃ¹ di un semplice incontro conviviale: un'occasione per riscoprire le proprie radici, condividere le esperienze di una vita e riconoscere il valore di un'amicizia nata tra i banchi di scuola.

Per qualche ora, il tempo Ã¨ sembrato tornare indietro. I ragazzi di allora si sono ritrovati con qualche capello bianco in piÃ¹, tante storie da raccontare e la stessa voglia di stare insieme.

La 5Âª D Geometri del Tito Acerbo ha dimostrato che gli anni possono cambiare le persone e le loro vite, ma non cancellano ciÃ² che Ã¨ stato costruito con sinceritÃ .

PerchÃ© il tempo passa, la vita ci porta lontano e alcuni compagni ci lasciano troppo presto, ma nessuno di loro viene dimenticato. E quando una vecchia classe si ritrova, tra un sorriso e una lacrima, si comprende che lâ€™amicizia vera non ha etÃ e che certi compagni resteranno per sempre parte della nostra storia