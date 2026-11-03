Il pianista Alessandro Papa inauguraÂ Millennials 2026

MercoledÃ¬ 4 novembre, alle ore 17.30, Millennials 2026 si apre con il concerto del pianista Alessandro Papa. In programma, musiche di Franz Liszt e Maurice Ravel. Il concerto si terrÃ nella Sala Bellisario del Conservatorio "Luisa D'Annunzio", in viale Muzii, e il biglietto di ingresso costa 5 â‚¬. Millennials, rassegna organizzata dalla SocietÃ del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "Luisa D'Annunzio", rappresenta un segno tangibile dell'attenzione riservata a musicisti di grande talento ma giÃ capaci di farsi notare, in molti casi, dalla critica e dal pubblico e di affermarsi come vincitori di concorsi prestigiosi.

Il programma si sviluppa quest'anno in tre appuntamenti che porteranno sul palcoscenico giovani musicisti legati al nostro territorio per nascita, adozione o formazione. Millennials proseguirÃ mercoledÃ¬ 2 dicembre, nella Sala Bellisario del Conservatorio "Luisa D'Annunzio", con il concerto degli allievi di composizione del Conservatorio.