Al FLA di Pescara il nuovo libro di poesie di Lucio Vitullo

Sabato 7 novembre alle ore 11:00, presso la Sala Video del Museo delle Genti d'Abruzzo, il poeta Lucio Vitullo presenta la sua nuova raccolta dal titolo "Dall'alba al tramonto", pubblicata da Costa Edizioni.
L'incontro fa parte della sezione "Abruzzo L.O.C." del FLA - Festival di Libri e Altrecose. Per l'autore abruzzese questo libro rappresenta l'ottava pubblicazione in carriera e la seconda firmata con la casa editrice Costa.
Insieme all'autore sul palco ci saranno la poetessa Elena Malta, che presenterÃ il volume, e il poeta Tony Pesce che leggerÃ alcune poesie al pubblico.
Allieteranno la presentazione le note misicali del cantante Alfredo Scogna.
Nei suoi testi Vitullo racconta la vita di tutti i giorni, le sue fatiche e i suoi contrasti, usando un linguaggio diretto ma molto musicale.
In una vita che ci spinge a correre, Vitullo ci insegna a fermarci, riflettere, assaporare il presente nelle sue sfaccettature piÃ¹ semplici , insegnando l'arte di rallentare.
Questa sua raccolta concepita come un vero e proprio diario delle emozioni, assume un'importanza fondamentale nel ruolo educativo poichÃ© insegna che la felicitÃ non deve essere il premio da raggiungere ma ci deve accompagnare lungo tutto il percorso della nostra vita.