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"Conoscere per tutelare. Archivi e biblioteche dei Comuni dell'Abruzzo", presentazione a Pescara

redazione
Appuntamenti
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La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Abruzzo e del Molise presenta i risultati delle attivitÃ  di monitoraggio e tutela degli archivi comunali abruzzesi con l'evento Conoscere per tutelare. Archivi e biblioteche dei Comuni dell'Abruzzo che si terrÃ  il 12 novembre 2026 alle ore 16:00 presso la sala Figlia di Jorio della sede della Provincia di Pescara.
 
Dopo i saluti istituzionali, Ã¨ previsto l'intervento del Soprintendente archivistico e bibliografico delle Marche, Benedetto Luigi Compagnoni, dal titolo Gli archivi comunali tra conservazione e valorizzazione: un rimedio alla smemoratezza collettiva e, a seguire, si terranno gli interventi relativi a L'impegno della Soprintendenza per la tutela a cura del personale dell'Istituto: Emanuele Del Ferraro, Laura Troiano e Ilaria Bettucci. L'incontro sarÃ  moderato dal direttore, Vincenzo Mario Lombardi.
 
L'iniziativa, organizzata con il supporto della Provincia di Pescara, offrirÃ  l'occasione per presentare gli esiti delle attivitÃ  svolte dalla Soprintendenza e le analisi sviluppate sui dati raccolti, favorendo un momento di confronto con le amministrazioni comunali, gli operatori del settore e tutti i soggetti interessati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico del territorio.


 

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