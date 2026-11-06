"Conoscere per tutelare. Archivi e biblioteche dei Comuni dell'Abruzzo", presentazione a Pescara

La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Abruzzo e del Molise presenta i risultati delle attivitÃ di monitoraggio e tutela degli archivi comunali abruzzesi con l'evento Conoscere per tutelare. Archivi e biblioteche dei Comuni dell'Abruzzo che si terrÃ il 12 novembre 2026 alle ore 16:00 presso la sala Figlia di Jorio della sede della Provincia di Pescara.

Dopo i saluti istituzionali, Ã¨ previsto l'intervento del Soprintendente archivistico e bibliografico delle Marche, Benedetto Luigi Compagnoni, dal titolo Gli archivi comunali tra conservazione e valorizzazione: un rimedio alla smemoratezza collettiva e, a seguire, si terranno gli interventi relativi a L'impegno della Soprintendenza per la tutela a cura del personale dell'Istituto: Emanuele Del Ferraro, Laura Troiano e Ilaria Bettucci. L'incontro sarÃ moderato dal direttore, Vincenzo Mario Lombardi.

L'iniziativa, organizzata con il supporto della Provincia di Pescara, offrirÃ l'occasione per presentare gli esiti delle attivitÃ svolte dalla Soprintendenza e le analisi sviluppate sui dati raccolti, favorendo un momento di confronto con le amministrazioni comunali, gli operatori del settore e tutti i soggetti interessati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico del territorio.



