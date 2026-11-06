Rino & Friends in concerto a Catignano per "Novello al Castello"

Questa sera a partire dalle ore 22.45 i Rino & Friends saranno in concerto in piazza San Francesco, a Catignano, per la manifestazione enogastronomica "Novello al Castello". In scaletta, come sempre, le migliori canzoni di Rino Gaetano e dei cantautori italiani. Ingresso libero.

La band si esibirÃ in formazione quintetto, ecco qui di seguito la line up: Giovanni Oddo alla voce e alla chitarra, Fabrizio Lauriente alla voce e alle tastiere, Luca Sacco alla chitarra elettrica, Roberto Rotella al basso e Lorenzo Chiavaroli alla batteria. Un appuntamento assolutamente da non perdere.