R-ESISTENTI - Festival delle Narrazioni Femministe: a Pescara tre giorni dedicati al linguaggio in ogni sua forma

Dal 20 al 22 novembre la città di Pescara si appresta ad accogliere una nuova edizione di R-ESISTENTI - Festival delle Narrazioni Femministe, una tre giorni diffusa che mette al centro una riflessione profonda sul linguaggio in ogni sua forma: parola scritta e parlata, espressione corporea, arte visiva e narrazione mediale. Il festival si propone di esplorare la lingua non come semplice codice di comunicazione, ma come spazio vivo di rivendicazione, strumento di decostruzione dei pregiudizi e mezzo indispensabile per immaginare nuovi futuri.

Le attività si snoderanno attraverso tre luoghi chiave della vita culturale cittadina: la Fondazione La Rocca, lo Spazio Matta e la Piccola Libreria Origami, componendo un mosaico di appuntamenti che spaziano dall'editoria al teatro, dalla sociologia all'educazione per l'infanzia.

La giornata inaugurale di venerdì 20 novembre si aprirà alla Fondazione La Rocca alle ore 16.00 con la presentazione del volume Anonime Crone. Cronario. Parole Mutate Mutanti. Dizionario per immaginare futuri diversi (VandA Edizioni), in cui Maristella Lippolis dialogherà con Luciana Percovich e Roberta Fenci per riscoprire il valore creatore dei termini. A seguire, alle ore 17.30, l'attenzione si sposterà sul legame profondo tra parola e quotidianità nell'incontro Il rapporto tra lingua e realtà, che vedrà la partecipazione di Anna Teresa Murolo al fianco della scrittrice Maura Chiulli e della divulgatrice linguistica Yasmina Pani. La serata si sposterà poi allo Spazio Matta alle ore 21.00 per l'appuntamento musicale “Marinella” in duo con Rebecca Spinella, un viaggio tra parole e note curato direttamente da Marinella.

La giornata di sabato 21 novembre prenderà il via la mattina alle ore 10.30 alla Piccola Libreria Origami con il laboratorio per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni Leggiamo gli albi e conosciamo le parole gentili, a cura di Giulia e Serena, dedicato all'importanza della gentilezza fin dall'infanzia. Nel pomeriggio le iniziative riprenderanno allo Spazio Matta: alle ore 16.00 Rita Pellegrini e la docente dell'Università di Padova Tania Zaglia affronteranno il tema Cuore, trauma e genere: come la violenza relazionale riscrive la regolazione neurocardiaca, indagando come i traumi relazionali incidano sul corpo; alle ore 17.30 Serena Mirabilio e la psicologa e sessuologa Donatella Fiacchino presenteranno il saggio Ciclica - mestruazioni, corpo e società (Le Plurali Edizioni). Chiuderà la giornata, alle ore 21.00 sempre allo Spazio Matta, la condivisione scenica NOME DA PREZIOSA: ALCRA, tratta da Armande sono io! di Carla Lonzi, interpretata da Fiorenza Menni e Margherita Kay Budillon a cura di Maglab.

La chiusura del festival, domenica 22 novembre, inizierà la mattina alle ore 11.00 allo Spazio Matta con un laboratorio esperienziale di tango al femminile dal titolo La consapevolezza di sé nella relazione con l’altro, condotto da Antonella Salerno dell'Associazione Libertango Foggia. Il gran finale si terrà nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alla Fondazione La Rocca, con la tavola rotonda Lessico del Reale moderata dal professor Vittorio Iervese. Il dibattito esplorerà i linguaggi contemporanei attraverso quattro prospettive d'eccezione: la fumettista Takoua Ben Mohamed illustrerà l'uso dell'immagine contro i pregiudizi; la storica dell'arte Sibilla Panerai analizzerà il linguaggio performativo come rivendicazione femminista; l'autrice Loredana Rotondo mostrerà come l'occhio della telecamera possa cambiare la prospettiva del racconto; infine, l'operatrice culturale Annamaria Talone ripercorrerà l'esperienza del festival di teatro contemporaneo Magfest e il valore della voce artistica femminile.

Per scoprire il programma integrale, vi invitiamo a seguire il profilo Instagram del Centro Antiviolenza Ananke.