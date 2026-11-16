A L’Aquila un confronto su ricerca, talenti e sviluppo. Come trasformare l’eccellenza scientifica in crescita economica, opportunità per i giovani e sviluppo per il territorio? A questa domanda proverà a rispondere l’incontro gratuito “La scienza è il motore del futuro”, promosso dall’associazione Liberi oltre le illusioni, con il patrocinio del Gran Sasso Science Institute, giovedì 3 dicembre alle 18:30 presso la Sala Rossa (Edificio Aurora), in Viale Francesco Crispi 7, a L’Aquila.

L’evento mette al centro una convinzione precisa: le grandi infrastrutture di ricerca non producono soltanto conoscenza, ma generano tecnologie, competenze, reti internazionali, attrattività per i talenti e ricadute economiche. Il dibattito partirà dall’esperienza di realtà come il CERN, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e il GSSI, per interrogarsi sul ruolo che la scienza può avere nello sviluppo dell’Abruzzo.

Scienza ed economia a confronto

A dialogare saranno Eugenio Coccia, astrofisico di fama internazionale con una lunga esperienza nella creazione e direzione di laboratori ed enti di ricerca, e Paolo Veneri, economista del GSSI, che offrirà una lettura dei ritorni economici e territoriali degli investimenti in ricerca. Modererà Danilo Sbroglia, coordinatore regionale Liberi Oltre le Illusioni.

Il focus sarà soprattutto locale: L’Aquila e l’Abruzzo ospitano università, il Gran Sasso Science Institute, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, l’INFN e imprese impegnate nella ricerca. La domanda è come valorizzare questo patrimonio per trattenere i giovani che il territorio forma e costruire un’economia più innovativa.

Un appuntamento aperto alla città

L’incontro è gratuito e aperto a studenti, cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati. L’obiettivo è stimolare un dialogo tra scienza, istituzioni e imprese, mostrando perché la ricerca va considerata un investimento per il futuro e non un costo.

“La scienza è il motore del futuro”

Giovedì 3 dicembre 2026, ore 18:30

GSSI – Gran Sasso Science Institute, Viale Francesco Crispi 7, L’Aquila

Ingresso gratuito

Informazioni e contatti: abruzzo@liberioltreleillusioni.it