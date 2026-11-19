"Natale a Santa Femì - sapori e saperi della Majella” è un suggestivo percorso tra antiche vie, piazzette e botteghe artigiane in cui operatori del proprio ingegno creano e modellano oggetti davanti ai visitatori. Immancabili sono i punti di ristoro diffusi per restituire il gusto della cucina tradizionale abruzzese.

L'appuntamento è nei seguenti giorni: dicembre 2026: 12 e 13; dal 19 al 23; dal 26 al 30 gennaio 2027: 2 e 3.

L'evento è ideato e organizzato dall'Associazione di promozione sociale e turistica "Majella Mè", con il patrocinio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

L'Associazione ha già animato l'estate santeufemiese 2026 con le serate tra luglio e agosto, di musica, spettacoli e gastronomia. Nasce infatti con l'obiettivo di rigenerare socialmente ed economicamente questo angolo della Majella, mettendo a disposizione idee, risorse e collaborazione. Questo senso di appartenenza permette di cogliere le straordinarie potenzialità di Sant’Eufemia e le sue Frazioni, non soltanto naturalistiche, ma anche storiche e culturali. È stato ultimato su base volontaria un gran lavoro di recupero, ripristino e arredo di vecchie stalle, legnaie e scantinati sotto antiche abitazioni in pietra del centro storico del paese. Sono diventate quindici botteghe storiche che ospitano gli operatori del proprio ingegno. Durante la manifestazione mostrano al pubblico il “come si fa”, dal concepimento dell’idea alla produzione manuale o artigianale dell’oggetto.

Con le loro abilità creano un’esperienza immersiva nei seguenti settori: arte orafa, pittura,, artigianato tessile, ceramica d’arte, lavorazione di coltelli e corni, artigianato artistico, cestaio, presepaio, creazione di organetti, scultura del legno, libri creativi e scalpellino. Le antiche vie e le piazzette conservano integralmente l'architettura originale dei secoli scorsi e sono state addobbate a festa, così come l'interno delle botteghe, nel pieno rispetto dello spirito natalizio. Passeggiando con la famiglia o con gli amici, il visitatore vive un'esperienza unica tra la magia degli addobbi e la musica dal vivo. Gli ambienti dei locali sono stati arredati per replicare le tipicità della vita quotidiana delle famiglie del borgo, che hanno vissuto nei secoli passati principalmente di agricoltura e pastorizia. Non manca lo spazio dedicato ai bambini. La piccola ed effervescente dimora dove Babbo Natale viene ogni tanto a riposarsi, quest’anno è visitabile. È presente lui stesso per intrattenere i bambini insieme agli Elfi e rendere il loro Natale indimenticabile. I più piccoli sono allietati anche da dolci e regali. Per grandi e piccini sono previsti numerosi punti di ristoro diffusi lungo il percorso, con i piatti della cucina tradizionale dell'entroterra abruzzese, cucinati al momento: sagne e fagioli, pizze fritte, pecora alla callara, peperoni e uova, patatine fritte, vin brulè, zucchero filato, cioccolata calda, pizzelle, cicchetti (liquorini).

Il percorso “Sapori e saperi della Majella” prende avvio da un vicolo di fronte alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo dove i visitatori saranno accolti con un drink di benvenuto. Qui i volontari dell’Associazione forniscono informazioni e orientamento sull'itinerario, per entrare subito nel vivo della manifestazione tra botteghe artigiane e punti di ristoro. "Natale a Santa Femì - Sapori e saperi della Majella" è un invito a scoprire un paese che prende vita e che a Natale sceglie di raccontarsi attraverso le mani, i sapori e la memoria della sua gente, un invito a passeggiare con calma e curiosità nel centro storico di un paese che merita di essere visitato. Per informazioni, pagina Facebook: “Maiella Mè”.