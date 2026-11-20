Premio Letterario Nazionale (letteratura sociale) Città di Chieti – 2^ Edizione 2026-27

Umani a Km 0

Ultimi giorni per partecipare alla seconda edizione

Il 10 dicembre scade il termine per presentare le opere

Chieti, 20 novembre 2026 - Ultimi giorni per partecipare al “Premio Letterario Nazionale Città di Chieti – “Umani a Km 0”/2^ Edizione 2026-27 – letteratura sociale”. Scadenza del Bando il 10 dicembre 2026. Il premio è promosso dal Comune di Chieti – Assessorato alle Politiche sociali e dalla Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro”, da Chieti Solidale srl, partecipata del Comune di Chieti, in collaborazione con I luoghi del buon incontro APS, Bibliodrammatica APS, FBS/Festival delle Biblioteche Sociali, Museo Lettera d'Amore, Segnalazioni Letterarie, Poetry House Festival, Sintassi Urbane – rivista letteraria, World Woman Talent System Abruzzo, OPI/Orchestra Poetica Italiana. Ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines, coordinamento Fabiola Nucci. La premiazione avverrà giovedì 15 aprile nell’ambito della seconda edizione di FBS2/Festival delle Biblioteche Sociali “Umani a Km 0” dal 13 al 17 aprile 2027.

Bando e la Scheda d’iscrizione al seguente link:

https://www.concorsiletterari.net/bandi/premio-letterario-nazionale-letteratura-sociale-citta-di-chieti-2-edizione-2026-umani-a-km-0/

Il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, sottolinea il valore istituzionale e comunitario dell'iniziativa: «Un premio letterario nazionale che porta il nome della nostra città e che mette al centro il tema Umani a km 0 rappresenta un'importante occasione per affermare il ruolo della cultura nella crescita della comunità. Chieti vuole essere una città capace di valorizzare le proprie energie culturali e sociali, promuovendo occasioni di incontro, partecipazione e consapevolezza. La letteratura sociale ci aiuta a comprendere la complessità della società, a riconoscere le esperienze degli altri e a sviluppare una maggiore sensibilità verso le fragilità e le differenze. È una visione che si inserisce nel percorso che intendiamo portare avanti per rafforzare l'identità di Chieti come città inclusiva, attenta alla pace, ai diritti umani e alla dignità di ogni persona. Investire in iniziative come questa significa riconoscere alla cultura una funzione pubblica, educativa e sociale, capace di generare legami e contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole».

Rita Di Falco, assessora alle Politiche sociali del Comune di Chieti, collega il significato del premio al percorso che l'Amministrazione intende sviluppare sui temi della pace e dei diritti: «Il titolo Umani a km 0 racchiude un significato che va oltre il tema di un concorso letterario: richiama la necessità di riscoprire la prossimità, riconoscere nell'altro una persona con cui condividere diritti, responsabilità e futuro, costruire comunità fondate sull'ascolto e sul rispetto. Questo premio è la diretta conseguenza della volontà dell'Amministrazione comunale di fare di Chieti, capoluogo teatino, una città che sappia qualificarsi ufficialmente come “Città per la pace e i diritti umani”. In questa direzione abbiamo avviato anche la fase istruttoria per valutare l'adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Non si tratta soltanto di affermare un principio, ma di tradurlo in iniziative concrete di educazione alla cittadinanza attiva, alla cultura dei diritti e alla risoluzione pacifica dei conflitti. La letteratura, con la sua capacità di dare voce alle esperienze e di avvicinare mondi diversi, è uno degli strumenti attraverso cui questo percorso può diventare patrimonio condiviso della comunità. Umani a km 0 significa proprio questo: riportare l'umanità alla giusta distanza, quella della relazione e dell'incontro».

Fabiola Nucci, responsabile della Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro”, dichiara: «La nostra biblioteca è profondamente in linea con il titolo Umani a km 0. “La biblioteca è patrimonio di umanità” è l'hashtag che accompagna la nostra comunicazione sui social, ma soprattutto è un principio che pratichiamo ogni giorno attraverso il nostro agire. Noi concepiamo la biblioteca come un patrimonio di umanità perché crediamo che sia molto più di un luogo in cui si conservano e si consultano libri: è uno spazio di relazioni, di benessere, di ascolto e di partecipazione. È un luogo in cui le persone possono incontrarsi, riconoscersi, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità. Il premio rappresenta un'estensione naturale di questa visione: attraverso le parole, le storie e la poesia vogliamo continuare a creare occasioni di vicinanza, valorizzando la cultura come strumento di crescita individuale e collettiva».

Beniamino Cardines, direttore artistico del Premio letterario nazionale “Città di Chieti – Umani a km 0”, evidenzia la dimensione culturale e sociale del progetto: «La letteratura ha il potere di portarci dove spesso non riusciamo ad arrivare con lo sguardo, di dare voce a ciò che resta invisibile e di farci incontrare con le esperienze degli altri. Umani a km 0 è un titolo che contiene una precisa visione culturale: non dobbiamo andare lontano per incontrare storie capaci di interrogarci, emozionarci e trasformare il nostro modo di guardare il mondo. La letteratura sociale ci permette di riconoscere le fragilità, le differenze, le contraddizioni e le risorse delle nostre comunità. Con questa seconda edizione vogliamo consolidare un progetto che mette al centro la parola come strumento di consapevolezza, partecipazione e cambiamento. Un'attenzione particolare è riservata anche all'editoria nextgen, perché educare alla lettura e offrire alle nuove generazioni occasioni di confronto significa investire nella costruzione di una società più attenta, empatica e capace di accogliere».

Andrea Rebba, presidente dell'associazione I luoghi del buon incontro APS, che cura la segreteria organizzativa del premio e del Festival delle Biblioteche Sociali, aggiunge: «Siamo particolarmente lieti di accompagnare anche questa seconda edizione del Premio letterario nazionale “Città di Chieti – Umani a km 0”. Il nostro impegno organizzativo si inserisce in un progetto più ampio, che troverà nel Festival delle Biblioteche Sociali, in programma ad aprile 2027, il proprio momento di incontro e restituzione pubblica. Sarà proprio all'interno di FBS2 che verrà inserita la cerimonia di premiazione del concorso, creando un dialogo tra letteratura, biblioteche, associazioni e comunità. Crediamo nel valore delle reti culturali e nella capacità di fare sistema tra soggetti diversi, mettendo in comune competenze, esperienze e progettualità. La cultura non deve rimanere un'esperienza individuale, ma diventare un'occasione di partecipazione e costruzione di legami. In questo senso, Umani a km 0 e il Festival delle Biblioteche Sociali condividono la stessa direzione: promuovere luoghi e occasioni in cui le persone possano incontrarsi, riconoscersi e sentirsi parte di una comunità».