Si chiama “6 secondi per pensare: come allenare consapevolmente l’Intelligenza Emotiva può migliorare la società” l'appuntamento in programma sabato 28 novembre, dalle ore 15:30 alle ore 19, nella sala consiliare del Comune di Spoltore. In prima linea il movimento del Creazionismo per una Nuova Era, corrente culturale, artistica e letteraria fondata dalla professoressa e scrittrice Annalisa Potenza, impegnata nella diffusione dell'educazione emotiva come strumento di crescita individuale e benessere collettivo.

L’iniziativa sarà svolta in collaborazione con l’amministrazione comunale di Spoltore, la sindaca di Spoltore Chiara Trulli e l'assessorato alla cultura guidato da Nada Di Giandomenico. Ente Patrocinante A.N.Co.Re. - Associazione Nazionale Counselor Relazionali, con i saluti istituzionali della presidente, Angela Latella.

Verrà proposto un pomeriggio convegnistico-laboratoriale dedicato alla promozione dell’intelligenza emotiva e dell’educazione emotiva attraverso il dialogo tra neuroscienze, psicologia, pedagogia, counseling relazionale, mindfulness, arte e comunicazione non violenta. L’evento intende offrire ai partecipanti un’esperienza concreta e partecipativa, finalizzata allo sviluppo della consapevolezza emotiva, delle competenze relazionali e del benessere personale e comunitario.

L’evento sarà presentato da Alessandra Melideo e vedrà la partecipazione di professionisti, autori, educatori e artisti: Annalisa Potenza, Patrizia Splendiani, Giulia Di Giampaolo, Annalisa Piermattei, Rossella Caldarale, Viviana Pacifico, Mara Motta e Rosamaria Binni. Interverranno inoltre per i saluti istituzionali la sindaca Chiara Trulli e l’assessora alla cultura Nada Di Giandomenico.

Sono previste le seguenti attività:

1a parte - interventi su educazione emotiva, fiaba come strumento di pace, archetipi sociali, arte del sentire, mindfulness e fenomeno Hikikomori. Seguirà una performance di O.P.I. – Orchestra Poetica Italiana, diretta da Beniamino Cardines.

2a parte - laboratori esperienziali dedicati a mindfulness, gestione dei conflitti, linguaggio espressivo, fotografia introspettiva e Metodo Omèion, per concludere con un mini reading poetico.

Sono invitati la cittadinanza, insegnanti, educatori, famiglie, studenti, operatori del benessere e tutti coloro che desiderano approfondire i temi dell’educazione emotiva e della crescita personale. Referente di progetto è Patrizia Splendiani/Studio PiEsse - counselor relazionale e vice referente Area Sud di A.N.Co.Re., formatrice HR, musicista ed esperta in tecniche di medicina naturale e del benessere.