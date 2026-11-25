La XX edizione del Pescara Abruzzo Wine, Premio Nazionale "Vino e Cultura" CittÃ di Pescara e Rassegna vini della Regione Adriatica, si terrÃ nei giorni 27, 28, 29 e 30 novembre 2026 presso il MicHub di Pescara, in via Michelangelo (nei pressi della Stazione Centrale), dalle ore 17:00 alle 21:00.

Definito dal celebre critico Luca Maroni "Il Vero Vinitaly delle aziende abruzzesi", l'evento celebrerÃ la ventesima edizione offrendo degustazioni illimitate secondo il sistema "Grape Based".

Il bicchiere e la sacca avranno un costo di 5 euro, il cui ricavato verrÃ devoluto a favore della cooperativa sociale "La Nave". Durante le serate sarÃ inoltre disponibile il servizio ristoro con specialitÃ abruzzesi e un primo piatto ogni giorno a prezzi agevolati.

Numerose cantine vitivinicole prenderanno parte alla manifestazione, che nell'edizione del 2025 ha registrato oltre 100 cantine, 270 vini in rassegna, 2.800 presenze e 24.000 degustazioni, proponendo le proprie etichette suddivise per categoria: Trebbiano, Pecorino, Passerina, Cococciola, Montonico, Cerasuolo e Vini Rosati, Montepulciano Giovane, Montepulciano Riserva, Bollicine, Vini IGT e altre Regioni. Come per le passate edizioni, sarÃ il pubblico di enoappassionati a decretare i migliori vini attraverso l'apposito percorso degustativo.

L'evento Ã¨ realizzato da Pescara Abruzzo Wine in collaborazione con AIES â€“ Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers (Delegazione Regione Adriatica - Pescara), la Corporazione dei Saperi & dei Sapori, l'Enoteca Regionale d'Abruzzo, il Concours Mondial de Bruxelles, Cooperativa La Nave, UCI â€“ Unione Coltivatori Italiani, Fiera dei Tartufi d'Abruzzo, Enologica Fenocchio, BCC Castiglione M.R. e Pianella e Faieta Motors, con il contributo di Fondazione Pescarabruzzo e il patrocinio del Consiglio Regionale d'Abruzzo, Provincia di Pescara e CittÃ di Pescara.

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