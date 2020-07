Contrasti Armonici Arte e Poesia in Mostra

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Prima mostra, dopo il lockdown, che ha tenuto serrati in casa tanti artisti che non hanno potuto condividere in persona le loro opere.

Vittorina Castellano, donna eclettica, ha scoperto e fatto conoscere, da circa due anni, la sua vena artistica ed ha prodotto tele molto belle e suggestive e per questa mostra ha voluto condividere lo spazio espositivo, della sala degli Alambicchi dell’ex Aurum, con altri due altri artisti Giorgio Ciampoli e Rossana Garibaldi.

“Ho voluto - ha detto Vittorina Castellano, inaugurando la mostra - esporre i quadri creando un percorso da quello più scuro a quello più chiaro come per andare verso la luce con un augurio di una rinascita che tutti attendiamo con speranza dopo questo lungo periodo di preoccupazione e di solitudine. Dall’8 marzo ci siamo allontanati fisicamente ed è stato molto triste dover sospendere ogni attività artistica e, quindi, la decisione di organizzare questo evento è stata molto importante. È vero siamo in questa sala distanziati e con le mascherine, rispettiamo queste giuste regole, ma siamo felici di poterci vedere e di ascoltare le poesie che voi artisti avete scritto e che leggendole condividerete con tutti”

A cura dei teatranti d’Abruzzo, oltre ai tre principali protagonisti, poeti oltre che pittori, si sono esibiti leggendo proprie opere, alla prima del 18 luglio, gli scrittori: Lucia Guida, Giulia Madonna, Ireneo Recchia, Patrizia Starinieri Lucio Vitullo, Caterina Franchetta.

La mostra inaugurata oggi 18 luglio sarà aperta fino al 31 luglio con ingresso gratuito.