Murale e Laboratorio EnoGastronoMagic inaugurazione con gli street artists Raul33 e Zot19

100 mq di arte ed allegria in un murale che 30 ragazzi, con l’aiuto e la partecipazione di due artisti Raul33 e Zot19, hanno realizzato su una parete del cortile dell’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara.

Sembra un po’ strano inaugurare una opera di street art e lascia anche perplessi farlo in un Istituto, dove cibo, tradizioni culinarie ed accoglienza sono le principali materie di insegnamento. Ma, come dice Zot19, tutti hanno il dovere di esprimere i loro sentimenti attraverso il disegno e la pittura. Non importa e non vanno assolutamente valutati gli stati d’animo che l’arte può avere e, quindi, trenta giovani studenti potranno ancora esprimere la loro creatività perché, oltre il murale inaugurato oggi pomeriggio, altre pareti saranno interessate da questa arte di strada nata per adornare pareti spoglie, a volte fatiscenti, ma che in questo caso servirà ad allietare le pareti dei locali che si affacciano sul cortile della scuola.

Il progetto fa parte del Piano Scuola Estate 2021, varato dal Ministro dell’Istruzione Bianchi, con l’obiettivo di lasciare le scuole aperte anche nel periodo estivo per consentire ai ragazzi di riallacciare quei rapporti che durante la pandemia si sono interrotti

Il nuovo laboratorio, istituito allo scopo, chiamato EnoGastroMagic, continuerà ad essere attivo nei mesi di giugno e luglio e con esso anche l’attività sportiva che si svolgerà sempre nel cortile della scuola appositamente ristrutturato e nominato Campus dello Sport.

Come per il murale i ragazzi potranno esprimere tutta la loro creatività e passare momenti di socializzazione importanti per lo sviluppo personale. Non ci saranno premi, tornei o trofei, ma tutti avranno la possibilità di divertirsi insieme dopo tanta lontananza.

La Dirigente Alessandra Di Pietro, ricordando l’inaugurazione del Campus dello Sport, avvenuto da pochi giorni alla presenza del sottosegretario all’Istruzione, Senatrice Barbara Florida, ha detto:

“Noi siamo andati oltre, garantendo non solo una situazione di formazione, ma anche e soprattutto di socialità, creando le condizioni per dare agli studenti la possibilità di esprimersi liberamente, ovvero di riconquistare la libertà di tirare fuori la propria creatività, realizzando un murale che arricchirà il cortile della scuola a ridosso della Casa del Gusto, andando anche a completare il percorso iniziato dieci giorni fa con il primo murale, realizzato dai due artisti di strada, di 100 metri quadrati, trasformando quello che era uno spazio di passaggio, di transito, in uno spazio vivo in cui i nostri ragazzi potranno fare attività”

Il murale, inaugurato oggi 14 giugno, racconta gli aspetti che caratterizzano l’Istituto Alberghiero e partendo dall’immagine del Guerriero di Capestrano, mostra il logo e tutte le qualità della scuola che sono anche quelle della Regione Abruzzo quali: turismo, enogastronomia e arte.

Questo percorso formativo segue il progetto Itinerari del Gusto, portato avanti dalla docente Rossella Cioppi, che è anche guida turistica, che abbina l’enogastronomia al turismo. Nell’ambito di tale progetto sono stati contattati Zot19 e Raul33 che hanno accettato con entusiasmo la proposta di collaborazione con i ragazzi che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Gli studenti che partecipano al Laboratorio sono Abbygael Calangi, Ester Aiello, Alexia Lanesi, Amy Lanesi, Ana Laura Ribeiro, Aurora Cerillo, Beatrice Ricci, Benedetta Sangiorgio, Brenda Morgano, Caterina Odoardi, Cristina Damasco, Erika Boschetti, Francesca Di Lembo, Giorgia D’Olimpio, Giulia Di Carlo, Katia Di Nicola, Lorenzo Grossi, Lucia Amicone, Mattia Luciani, Mattia Tantari, Michelangelo Cavuti, Nicolò Ferrante, Rosanna Messina, Arianna Severoni, Francesco De Rugeriis e Gaia Di Simone.