"Il luogo delle Arti" tra musica, prosa, danza e letteratura al Museo Michetti di Francavilla

La Fondazione Michetti si appresta a chiudere in bellezza la mostra permanente allestita al Museo Michetti di Francavilla al Mare con oltre 100 opere della collezione in un percorso espositivo cronologico dal 1947 al 2022 tra cui numerose vincitrici del prestigioso Premio Michetti.



Sabato 3 giugno dalle ore 18.00 con il finissage “Il luogo delle Arti”, gratuito e aperto al pubblico. Ricco il programma dell’evento, con riflessioni e performance dal vivo di musica, prosa e danza, oltre a due workshop dedicati a pittura ad olio e ceramica.



La serata, moderata dal Segretario generale della Fondazione, Stefania Antonucci, si aprirà con il saluto delle autorità e l’intervento del Tesoriere della Fondazione Michetti Valerio Cavallucci dal titolo “Una giornata particolare al Museo di arte contemporanea”. Seguiranno le “Conversazioni sulle arti contemporanee”, prima fra il Presidente della Fondazione Michetti Andrea Lombardinilo e il sociologo Fabio D’Andrea e poi tra lo storico dell’arte Giovanni Benedicenti e il fotografo Bruno Imbastaro.



Dopo la pausa aperitivo si terrà il concerto dei solisti dell’Ensemble Baccano dal titolo “Tempo fuori di sesto. Musica oltre il tempo”, con musiche di Britten, Chertok e Makkonen. Poi spazio alla prosa, con Tiziana Di Tonno che interpreta “Il tempo Dì” e al tango, con la danza di Anna Arizza d’Este e Marco De Camillis. Chiuderanno la serata i workshop di Emilio Patrizio sulla pittura a olio, e di Michele Santalucia sulla ceramica.



Andrea Lombardinilo, Presidente della Fondazione Michetti: “La riapertura della mostra permanente e il successo di pubblico rappresentano successi per certi versi inaspettati per la Fondazione Michetti. Risultati che lasciano ben sperare per l’edizione 74 del Premio Michetti che si terrà il prossimo 8 luglio, e che può vantare Patrizia Sandretto Re Rebaudengo quale Presidente di Giuria e Costantino D’Orazio come curatore. L’ambizione del Premio Michetti, il secondo per longevità in Italia, è quella di far respirare ai visitatori il meglio dell’arte contemporanea italiana”.