Pescara Comix & Games 2023

Prosegue il percorso di avvicinamento all'attesa decima edizione del Pescara Comix & Games, in programma dall'8 al 10 settembre presso il Pala Dean Martin di Montesilvano (PE), medesima location dello scorso anno.

In giornata è stato svelato il manifesto ufficiale, opera del grande fumettista Fabio Celoni (Sergio Bonelli Editore, Panini Comics), autore della recente graphic novel Totò, l'erede di Don Chisciotte, uno dei film voluti ma non realizzati dal Principe della risata, nonché della saga Il Destino di Paperone, pubblicata quest'anno su Topolino (dal n° 3499 al n° 3503) in occasione del 75° anniversario dalla creazione di Paperon de' Paperoni.

Queste le dichiarazioni ufficiali dagli organizzatori della manifestazione: "Siamo orgogliosi di presentarvi il manifesto ufficiale realizzato da Fabio Celoni per la 10° edizione del PescaraComix2023 - Dieci anni di Pescara Comix! Una misteriosa chiromante ci mostra passato e futuro, fitti di grande fumetto e di pagine bianche ancora tutte da scrivere e disegnare. Ma un dettaglio ci rivela la vera natura di questa maga... il cappello da aviatrice che indossa è, da sempre, il simbolo di Pescara Comix & Games"