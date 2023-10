Ripristino del murale dedicato a Willy Monteiro

Mercoledì 18 ottobre, alle ore 12, in via Firenze, si terrà la conferenza stampa per il ripristino e l’inaugurazione sul muro di cinta del Liceo Classico ‘d’Annunzio’ di Pescara del Murale dedicato a Willy Monteiro, barbaramente ucciso a soli 21 anni nel quartiere Colleferro, a Roma, in un pestaggio il 6 settembre 2020 nel tentativo di difendere un amico in difficoltà.

L’opera è stata realizzata dallo street artist Ipman.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, il sindaco Carlo Masci, il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il Presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, il dirigente scolastico del Liceo classico ‘d’Annunzio’ e gli studenti.