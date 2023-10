Premiati i disegni del concorso per le scuole “Disegna il futuro del mondo che vorresti” nel Cantiere Tre Monti

È avvenuta oggi presso il cantiere della società Tre Monti - in area Tremonti, di fronte alla stazione di Bussi Officine (Comune di Bussi Sul Tirino) – la premiazione del concorso “Disegna il futuro del mondo che vorresti” proposto alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli 11 Comuni che fanno parte del Sito di Interesse Nazionale di Bussi sul Tirino durante l’anno scolastico 2022/2023.

Il concorso è stato lanciato a febbraio scorso dalla società Tre Monti srl - attiva nelle operazioni di bonifica all’interno del SIN di Bussi – con l’obiettivo di coinvolgere scuole e comunità locale in una riflessione sulla rigenerazione e la valorizzazione del territorio. Proprio là dove questo è stato compromesso ed è quindi necessario attivare risorse ed energie nel processo di recupero e ricerca di un nuovo equilibrio tra paesaggio produttivo e ambiente naturale.

Al concorso hanno aderito, per l’Istituto Comprensivo San Valentino Scafa: la scuola secondaria di 1° grado di Scafa “M. Buonarroti”, la scuola secondaria di 1° grado di Caramanico T. “L. Da Vinci”, la scuola secondaria di 1° grado di San Valentino “B. Croce”; per l’Istituto Omnicomprensivo Popoli: la scuola primaria di Bussi “L. Di Stefano”, la scuola secondaria di 1° grado di Popoli “E. Di Pillo”, la scuola secondaria di 1° grado di Bussi “G Pascoli”; per l’Istituto Comprensivo Torre dei Passeri: la scuola secondaria di 1° grado di Torre dei Passeri “A. Manzi”, la scuola secondaria di 1° grado Piano D’Orta, la scuola secondaria di 1° grado di Tocco da Casauria “D. Stromei”; per l’Istituto Comprensivo Pescara 7: la scuola secondaria di 1° grado di Pescara “L. Antonelli”.

Gli 86 disegni inviati dalle scuole sono stati stampati su pannelli di dimensioni 150 x 200 cm e sono ora esposti sulla recinzione perimetrale del cantiere dell’area Tremonti, creando una vera e propria galleria artistica visibile a coloro che transitano sulla linea ferroviaria di Bussi e ai visitatori.

Una commissione composta da Paola Babini direttrice Accademia Belle Arti di Ravenna, Angela Nocentini professoressa Accademia Belle Arti di Firenze, Edoardo Malagigi professore Accademia Belle Arti di Firenze, Andrea Mandalari professore Libera Accademia Belle Arti di Rimini ha selezionato i vincitori.

Primo classificato, il lavoro realizzato dalla classe 2A della scuola secondaria di 1° grado di Scafa “M. Buonarroti” a cui sono stati assegnati 3.000 euro. Secondo premio per il disegno della classe 1 E della scuola secondaria di 1° grado di Bussi “G Pascoli”, a cui sono stati corrisposti 2.000 euro.

Al terzo posto, ex aequo, i lavori della classe 3 A della secondaria di 1° grado di Popoli “E. Di Pillo” e della classe 1 A della scuola secondaria di 1° grado di San Valentino “B.Croce” a cui sono andati 1.000 euro.